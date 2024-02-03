Гол Бериши принес «Ахмату» победу над «Нефтчи» в товарищеском матче

«Ахмат» обыграл «Нефтчи» из Ферганы в рамках товарищеского матча — 1:0. Игра прошла 3 февраля в Анталье (Турция).

Победу грозненской команде принес гол полузащитника Бернанда Бериши.

После 18 туров «Ахмат» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Товарищеские матчи.

«Ахмат» — «Нефтчи Ф» — 1:0 (1:0)

Гол: Бериша, 1.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Гаибов, Ибишев, Камилов, Бериша, Камилу, Якуев, Гбамбле.

3 февраля. Анталья. Стадион «Mardan Sport Complex»