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3 февраля, 18:03

Гол Бериши принес «Ахмату» победу над «Нефтчи» в товарищеском матче

Алина Савинова
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«Ахмат» обыграл «Нефтчи» из Ферганы в рамках товарищеского матча — 1:0. Игра прошла 3 февраля в Анталье (Турция).

Победу грозненской команде принес гол полузащитника Бернанда Бериши.

После 18 туров «Ахмат» располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Товарищеские матчи.

«Ахмат» — «Нефтчи Ф» — 1:0 (1:0)

Гол: Бериша, 1.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Гаибов, Ибишев, Камилов, Бериша, Камилу, Якуев, Гбамбле.

3 февраля. Анталья. Стадион «Mardan Sport Complex»

Футбол
ФК Ахмат
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