Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Нант»
«ПСЖ» победил «Нант» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Свой первый мяч за парижан в лиге 1 забил Лионель Месси. Аргентинец на 87-й минуте сделал счет 3:1.
До этого также отличился Килиан Мбаппе, а Деннис Аппиа забил в свои ворота. При этом у парижан на 65-й минуте был удален Кейлор Навас. Из-за этого им пришлось менять Неймара на другого вратаря Серхио Рико. У «Нанта» забил Рэндал Коло Муани
34-летний Мессии в текущем сезоне провел девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил четыре мяча. Парижане набрали 37 очков и лидируют в турнирной таблице. У «Нанта» 18 очков и 11-е местою
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю