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Гол Месси помог «ПСЖ» обыграть «Нант»

20:58
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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«ПСЖ» победил «Нант» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Свой первый мяч за парижан в лиге 1 забил Лионель Месси. Аргентинец на 87-й минуте сделал счет 3:1.

До этого также отличился Килиан Мбаппе, а Деннис Аппиа забил в свои ворота. При этом у парижан на 65-й минуте был удален Кейлор Навас. Из-за этого им пришлось менять Неймара на другого вратаря Серхио Рико. У «Нанта» забил Рэндал Коло Муани

34-летний Мессии в текущем сезоне провел девять матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил четыре мяча. Парижане набрали 37 очков и лидируют в турнирной таблице. У «Нанта» 18 очков и 11-е местою

Франция. Лига 1. 14-й тур
20 нояб, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Нант
Голы
Мбаппе, 2 (1:0), Коло Муани, 76 (1:1), Аппиа, 81 (2:1), Месси, 87 (3:1)
ПСЖ
Навас Хакими Бернат Диалло Керер Верратти (Вейналдум, 75 ) Паредес (Данилу Перрейра, 89 ) Гей Мбаппе Неймар (Рико, 68 ) Месси
Нант
Лафон Фабиу да Силва (Букари, 58) Жиротто Кастеллетто Коршья (Аппиа, 42) Чиривелья Блас Мутуссами (Сиприен, 77) Кулибали (Мерлен, 58) Коко (Жеббель, 77) Коло Муани
Предупреждения
Верратти 71  -  Чиривелья 39, Блас 83
Удаления
Навас 65
Судьи
Жереми Стина

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Арсенал 0
Перерыв

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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