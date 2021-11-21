«Ренн» обыграл «Монпелье» и поднялся на второе место в чемпионате Франции
«Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Монпелье» со счетом 2:0.
Отличились Мартин Террье и Ловро Майер. На 41-й минуте при счете 0:2 гости остались вдесятером после удалении Тежи Саванье.
После этого матча «Ренн» с 25 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Монпелье» с 19 очками — на седьмой строчке.
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