Месси забил первый гол в чемпионате Франции
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Это его первый мяч в лиге 1.
87' LEO MESSI !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021
Oui le but du 3-1, c'est magnifique !!!#PSGFCN pic.twitter.com/A02Swj5ENO
На 87-й минуте аргентинец сделал счет 3:1. В начале игры отличился Килиан Мбаппе, а Деннис Аппиа на 81-й минуте забил в свои ворота после прострела Месси.
При этом у парижан на 65-й минуте был удален Кейлор Навас. Из-за этого им пришлось менять Неймара на другого вратаря Серхио Рико.
Месси до этого вечера забивал за «ПСЖ» только в Лиге чемпионов. Теперь 34-летний футболист провел за парижан во всех турнирах 9 матчей и забил 4 мяча.
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