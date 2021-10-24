«Марсель» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча
24 октября «Марсель» дома проведет матч 11-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Велодром», начало — в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Марсель» — «ПСЖ» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет «Матч Футбол 2». Эфир начнется в 21.40.
«Марсель» с 17 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции с 27 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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