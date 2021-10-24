Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье»

«Монако» обыграл «Монпелье»
19:57
Теги:

«Монако» в домашнем матче 11-го тура лиги 1 обыграл «Монпелье» со счетом 3:1.

В составе хозяев голами отметились Кевин Фолланд, Виссам Бен Йеддер и Желсон Мартинш.

Российский полузащитник Александр Головин провел весь матч на скамейке запасных.

В 11 турах «Монако» набрал 17 очков и расположился на 8-м месте, «Монпелье» занимает 13-е место, набрав 13 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Монако» — «Монпелье» — 3:1 (2:0)

Голы: Фолланд, 12 (1:0). Бен-Йеддер, 17 (2:0). Мартинш, 61 (3:0). Саванье, 81 — с пенальти (3:1).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Жан Лукас, 67), Марипан (Дисаси, 46), Павлович, Тшуамени, Диоп, Матазо, Бен-Йеддер (Боаду, 74), Фолланд (Якобс, 67), Мартинш (Фофана, 75).
«Монпелье»: Омлин, Сако, Козза (Ристич, 46), Самбия (Суке, 63), Саванье, Молле, Шотар, Эстев, Леруа (Вахи, 46), Жермен (Джоаккини, 65), Мавидиди (Макуана, 66).
Предупреждения: Марипан, 24. Козза, 43. Ристич, 52. Макуана, 66. Саванье, 85.
Судья: Летексье (Франция).
24 октября. Монако. Стадион «Луи II».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сколько стоили самые дорогие кроссовки? А какой была самая большая их коллекция?
0