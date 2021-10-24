«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье»
«Монако» в домашнем матче 11-го тура лиги 1 обыграл «Монпелье» со счетом 3:1.
В составе хозяев голами отметились Кевин Фолланд, Виссам Бен Йеддер и Желсон Мартинш.
Российский полузащитник Александр Головин провел весь матч на скамейке запасных.
В 11 турах «Монако» набрал 17 очков и расположился на 8-м месте, «Монпелье» занимает 13-е место, набрав 13 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Монако» — «Монпелье» — 3:1 (2:0)
Голы: Фолланд, 12 (1:0). Бен-Йеддер, 17 (2:0). Мартинш, 61 (3:0). Саванье, 81 — с пенальти (3:1).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике (Жан Лукас, 67), Марипан (Дисаси, 46), Павлович, Тшуамени, Диоп, Матазо, Бен-Йеддер (Боаду, 74), Фолланд (Якобс, 67), Мартинш (Фофана, 75).
«Монпелье»: Омлин, Сако, Козза (Ристич, 46), Самбия (Суке, 63), Саванье, Молле, Шотар, Эстев, Леруа (Вахи, 46), Жермен (Джоаккини, 65), Мавидиди (Макуана, 66).
Предупреждения: Марипан, 24. Козза, 43. Ристич, 52. Макуана, 66. Саванье, 85.
Судья: Летексье (Франция).
24 октября. Монако. Стадион «Луи II».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю