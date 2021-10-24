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«Труа», «Ланс» и «Ренн» обыграли своих соперников в чемпионате Франции

«Труа», «Ланс» и «Ренн» обыграли своих соперников в лиге 1
17:54
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В 11-м туре чемпионата Франции «Ланс» обыграл «Мец» (4:1), «Труа» оказалась сильнее «Реймса» (2:1), «Ренн» переиграл «Страсбур» (1:0), а «Лорьян» и «Бордо» (1:1) не выявили победителя.

«Ланс» с 21 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Ренн» идет на 4-м месте. «Лорьян» мдет на 11-й строчке, «Страсбур опустила на 13-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Реймс» — «Труа» — 1:2 (1:1)

Голы: Абдельхамид, 6 (1:0). Бальде, 41 (1:1). Шавалерен, 65 (1:2).

«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Кассама (Сиссоко, 67), Кеббаль (Мбюкю, 67), Донис (Бериша, 55), Туре (Коффи, 78), Флип (ван Берген, 56).

«Труа»: Гальон, Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Каборе, Шавалерен (Шамбо, 89), Куаме, Рипар (Сук Хюн Джун, 89), Тугар (Родригеш, 65), Бальде (Дингоме, 67).
Предупреждения: Каборе, 9. Флип, 32. Гравиллон, 44. Гальон, 76. Матусива, 86.

Удаление: Гравиллон, 90+3.

Судья: Гайуст (Франция).

24 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
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Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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