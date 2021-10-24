«Труа», «Ланс» и «Ренн» обыграли своих соперников в чемпионате Франции
В 11-м туре чемпионата Франции «Ланс» обыграл «Мец» (4:1), «Труа» оказалась сильнее «Реймса» (2:1), «Ренн» переиграл «Страсбур» (1:0), а «Лорьян» и «Бордо» (1:1) не выявили победителя.
«Ланс» с 21 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Ренн» идет на 4-м месте. «Лорьян» мдет на 11-й строчке, «Страсбур опустила на 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Реймс» — «Труа» — 1:2 (1:1)
Голы: Абдельхамид, 6 (1:0). Бальде, 41 (1:1). Шавалерен, 65 (1:2).
«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Кассама (Сиссоко, 67), Кеббаль (Мбюкю, 67), Донис (Бериша, 55), Туре (Коффи, 78), Флип (ван Берген, 56).
«Труа»: Гальон, Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Каборе, Шавалерен (Шамбо, 89), Куаме, Рипар (Сук Хюн Джун, 89), Тугар (Родригеш, 65), Бальде (Дингоме, 67).
Предупреждения: Каборе, 9. Флип, 32. Гравиллон, 44. Гальон, 76. Матусива, 86.
Удаление: Гравиллон, 90+3.
Судья: Гайуст (Франция).
24 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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