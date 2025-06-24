Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

24 июня, 08:16

Источник: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

«Галатасарай» и «Борнмут» проявляют интерес к российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, сообщает журналист Эртем Сенер в своих соцсетях.

При этом не уточняется, планируют ли указанные клубы оформить аренду 26-летнего футболиста или выкупить его контракт у парижан.

15 июня появилась информация, что «ПСЖ» достиг договоренности об условиях личного контракта с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. В январе сообщалось, что Забарный не хочет переходить во французский клуб из-за нахождения в команде Сафонова.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Борнмут
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    А чего ты с Сафоновым не в окопе?

    25.06.2025

  • Солёный

    А нужен ли Сафон Энрике?

    24.06.2025

  • Солёный

    А он не дурачек, если судить по его алиментной сантабарбаре и посмотреть на его новую подружку?

    24.06.2025

  • Солёный

    Прям как российские депутаты )))))

    24.06.2025

  • Andre_Saratov

    Во Франции уже все выиграл, пора в Англию.

    24.06.2025

  • Солёный

    Зачем он поехал на лавку, вообще?

    24.06.2025

  • Солёный

    А я не уверен, что Барса в следующем сезоне будет феерить, так как в прошедшем...

    24.06.2025

  • Владимир 3107

    Сафонову нужно взять от ПСЖ неустойку за невыпонение с ним контракта, за внезапное прекращение с ним работы и возвращаться в ф/к "Краснодар". А с "Галатасарем" можно и без ПСЖ договориться. Десяток миллионов евро Сафонову не помешает.... Дурачка из Сафонова хотят сделать в ПСЖ.

    24.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Да пусть лучше подождет предложений из команд подобных Милану, Валенсия, Севилья, Рома, Лацио, Монако итд. Что ему делать в Галатасарае, и уж тем более в Борнмуте. Галатасарай только для ЛЧ, а Борнмунт толко для внутреннего первенства. Это разве вариант после Псж?. А пока будет ждать предложений, может и нацисту кастрюлеголовому втащит, а то все они чем дальше от фронта, тем больше патриоты. Я бы вообще на месте Энрике сказал, хочешь играть за Псж, будешь жить в одном номере с Сафоновым. Не нравится, вперед дальше бороться за серединку чемпионата англии. С ними только так и надо, а то воспитание такое, думают что им все должны.

    24.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Есть такие команды как Псж, которые не думают о прибыли, так как она им не нужна. Это развлечение для шейха, который только за один год столько денег получает сидя на трубе или на чем-то еще, сколько он за несколько жизней не потратит, хоть каждый месяц будет по Мбапе покупать.

    24.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Так он же сказал, что думал пойти на фронт, но передумал, потму что понял, что будет страну защищать на футбольном поле. Они все такие, чем дальше от фронта, тем больше патриоты.

    24.06.2025

  • Adminni

    Диоманде, Спортинг -21 год Инасио, Спортинг - 23 года Ван де Вен, Шпоры - 24 Мирилло, Нотингем - 22 года Ейро, МЮ - 19 лет Колвилл, Челси -22 года Брантваер, Эвертон - 22 года Хинкап, Баер - 23 года Гэи, Кристал - 24 года Люкеба, Ред Булл - 22 года.... Скальвини, Аталанта - 21 Все они в районе 40-50 лямов, т.е. сопоставимо с трансфером украинца. В какую он там пятерку входит? В третью, наверное...

    24.06.2025

  • ты прав

    24.06.2025

  • niznaew

    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 13-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз сайт». Гарантия!

    24.06.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Они прочухали, что Сафонов на скамейке - гарантия больших побед.

    24.06.2025

  • Pol Pol

    Ну и там глядишь, под шумок, чё нить выциганит, сидя на банке .... Какой нить Кубочек Лиги или что то навроди этого ? От чего же нет, там в кубковых матчах, всякое случалось .... кто только их не брал ! Так что ... моть и будет со временем, самый Вуспешный игрок РФ, неигрового плана ! Играть то, всё равно не придётся, скорей всего .... И это хорошо ! Потому как, а вдруг начнёт ? А вдруг, как посыпется ? А так ... всё нормально, сидит себе и сидит, и ему никто не мешает и он .... соответственно. А потом ... такое навспоминет, аж до дрожи в коленках !

    24.06.2025

  • доктор Фишер

    Сафон и в "сарае" не потянет. Если только на замену иногда или помогать на тренировках основному киперу.

    24.06.2025

  • serkonol

    да и ливерпуль вроде должен прилично играть.

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    знаток фугов ты знаешь в команде есть основной вратарь и есть остальные, именно остальные. И пока основной не лажает ни один тренер его не заменит. Потому что игроков два десятка , а основной один!!

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    тельавивец сра..ый , а ты не знал что футболисты играют за деньги????

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    забарная это чо лучший защитник в мире? уркаин , а че не фронте доказываешь что ты лучший защ .?

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    фраерман ему твои клуПы на фуг не нужны, он в своем играет. Только чмарташкам это не понять.

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    чмартага у твоей водокачки фуевой и таких вратарей не было. Мне твои по боку начиная со старобеско романов. И когда вы подпрыгиваете и ошпариваете ноги кипятком только в радость.

    24.06.2025

  • руслан магомедов

    Забарный -чмобарный оно не хочет играть с русскими. Пусть удавится .

    24.06.2025

  • sdf_1

    Если идти, то в «Галатасарай». Там стабильная ЛЧ. Будет забавно, если ПСЖ продаст Сафонова, а Доннарумма смотается обратно в Италию. Кого на ворота будут ставить? Забарного?

    24.06.2025

  • Несвин

    Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.

    24.06.2025

  • Алексей Переверзев

    Вряд ли ПСЖ это сейчас рассматривает как бизнес

    24.06.2025

  • Алексей Переверзев

    Борнмут всплыл, потому что скорее всего за счет Сафонова ПСЖ пытается снизить стоимость трансфера. Там Кепа в аренде, если вернется в Челси - им нужен кипер. Есть Траверс перспективный ирландец, но он пока не конкурент для Матвея. В Галатасарае вообще швах - Муслера ушел, и вообще нет вратарей, там Сафонов будет железный номер 1

    24.06.2025

  • hottie

    Куда бы он дальше не перешел ясно одно: 20 лямов от его последующего трансфера/аренды не отбить. Если только вторые такие же как ПСЖ не найдутся.

    24.06.2025

  • Алексей Переверзев

    Ну итальянца взбодрили - миссия выполнена. Забарный объективно входит в топ-10 центральных защитников в своем возрасте, а среди тех, кого реально купить - наверное, в топ-5. Маркиньосу скоро заканчивать - кого-то брать надо. Про Сафонова такого не скажешь - второго вратаря найти гораздо проще. Так что, логика вполне себе есть. Может, и лучше ему сейчас команду сменить, пойти на позицию основного кипера

    24.06.2025

  • Армеец

    У итальянца ничего не подгорело...Играет себе на ЧМ клубов...а наш лавку полирует...усердно!

    24.06.2025

  • спас

    "Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам, А беззубые старухи (Алина Савинова!? Их разносят по умам, Их разносят по умам." (с) от Владимира Семеновича вечная цитата...

    24.06.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Сафонову в любом случае "светила" аренда за спиной Доннарумы. Жаль,что так быстро это случилось. Ну и Забарный не прав. Хотя, его можно понять...

    24.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Что уже??? Хохол воду мутит…

    24.06.2025

  • Jean4

    Нужно было изначально выбирать ношу по себе. Понятно было, что в ПСЖ на лавке сидеть будет. Сразу бы перешел в Сарай или Борнмут, вопросов бы не было.

    24.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ну если, по твоему, он такой супер-пупер, зачем тогда пинка дают????

    24.06.2025

  • Djin Ignatov

    Акинфеев просто знал что играть во вшивом нашем чемпионате намного проще чем сидеть на лавке в Европе ! Мы пытались из него сделать вратаря Европейского уровня , но не играя там - ничего не получилось !!!

    24.06.2025

  • Ruakiao

    Каких надежд Сафонов не оправдал7 Постоянно играл в Кубке, пару-тройку матчей в ЛЧ и чемпе. У них основной, Джиджи, так-то. С ним, как с тем же Куртуа, если он в форме, любой будет только вторым. При этом, Матвей совсем не потерялся на фоне этого монстра.

    24.06.2025

  • Adminni

    Да вброс. Забарный чтоли Серхио Рамос в самом расцвете сил чтобы взять и отдать равноценного кипера в Турцию ради него? Энрике специально брал Сафонова чтобы итальянца взбодрить. Такую чушню порой пишут... Украинец единственный что ли защитник в мире, чтобы ради него продавать второго кипера и искать потом ему замену? Ну реально же выходит идиотская схема

    24.06.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    ПСЖ искал повод избавиться от Сафонова, т. к. он не оправдал надежд....и тут помог Забарный.....все довольны.....кроме Сафонова...если источник не врёт...:smiley::smiley::smiley:

    24.06.2025

  • Ruakiao

    За этот год Сафонов выиграл - ЛЧ, Чемп Франции и Кубок Франции. При этом, в том же Кубке не сидел на лавке, а постоянно играл. Да один финал ЛЧ (хоть и в запасе, но, на минутку, за Джиджи) уже окупил всю историю с переходом. Спокойно перейдет в хороший европейский клуб и будет играть дальше, а не сидеть здесь на первенстве водокачки. Отличное решение со стороны Матвея.

    24.06.2025

  • karwin

    Так Спартак, получается, 10 раз первенство водокачки выигрывал?

    24.06.2025

  • Faierman 32

    После ЧЕ-08,где Акинфеева хорошо рассмотрели,он не был интересен ни одному из серьезных клубов.А ехать в борнмуты-базели?Зачем?

    24.06.2025

  • AnTaras

    Не уйдёт, если не дурак.

    24.06.2025

  • Faierman 32

    Кто с кем достиг договоренности)?

    24.06.2025

  • Faierman 32

    Хохол сказал: "Чтоб этого москаля в моей команде не было!" Значит,так и будет

    24.06.2025

  • Максим Черный

    вот и ответики на все вопросики.... кому этот увалень нужен? явно не ПСЖ. даже лавку полировать не научился толком. зато сра..ный "чемпион.... понятно, что бабки нужны были, чтобы за семейные грехи расплатиться.... а как был дыркой, так и остался.

    24.06.2025

  • Топотун

    Ватника выгоняют ради хохла !

    24.06.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Мог бы усилить Зенит . в аренду на год . В ПСЖ уже достиг пика , все трофеи собрал . Ничего его уже там не держит .

    24.06.2025

  • рustot

    в баскетбол - точно не смогут

    24.06.2025

  • SpartakSirius

    С точки зрения игровой практики надо уходить в аренду , а так Матвею видней .

    24.06.2025

  • Espa?ol

    Как так? Супер вратарь и а какую-то Турцию! Минимум Бавария, максимум МанСити!! Если будет играть в Турции то как горе специ и горе журналисты его будут хвалить !

    24.06.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    Давеча смотрел интервью одного армянского журналиста с Акинфеевым, там как раз был вопрос о переходе в зарубежный клуб, на что Игорь справедливо заметил: "А зачем?" и все разложил по полочкам - с ЦСКА он постоянно играл в ЛЧ против сильнейших клубов. Не сидел на лавке, а именно играл. Благодаря игровой практике постоянной был номером один в сборной

    24.06.2025

  • Я Знаю Историю

    у акиефеева были возможности играть за границей, когда не было такой политики как сейчас. Но даде тогда его никула не звали, потому что он был чемпионом только нашей водокачки. по итогам сезона видно, что у мтальянца очко подгорело потерять место в основе и значит тренер сделал правильную ставку на Матвея ну а дальше видно будет

    24.06.2025

  • Валерий Павленко

    Забарнин не хочет значит не будет он играть в ПСЖ-поедет в Киев !!!

    24.06.2025

  • Упёртый русский

    Для Сафонова главное сейчас - играть в основе большое количество матчей. Потому ему аренда - в масть. И есть большое подозрение, что в этом сезоне ПСЖ достиг своего пика. Очень удивлюсь, если ему в следующем сезоне удастся обыграть Барсу, скажем...

    24.06.2025

  • Maxlav Kysik

    Брэдфорд предпочтительнее

    24.06.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Если это произойдет, будет наглядным примером правильности действий Акинфеева. Тот с ЦСКА достиг максимума, являясь одним из лидеров команды на протяжении всей карьеры. А быть разменной монетой для пожеланий других футболистов так себе удовольствие. Завтра ведь и в указанных клубах может появиться свой хохол, который не захочет играть с Сафоновым. И что дальше?

    24.06.2025

  • 4rfv5tgb

    Сафонов же не дурак из ПСЖ уходить. А раз с Забарным "достигли договоренности", значит, не будет с ним никаких проблем.

    24.06.2025

  • Slava Bulatov

    в остатке лавка полированная:rofl::rofl::rofl:

    24.06.2025

  • Андрей Смирнов

    во-во. Какой нибудь "сарай" или "фанерная бахча" - закономерный итог всех, стремящихся "повысить свой урове в ж... то есть европе"

    24.06.2025

  • Soliton Оренбург

    Появилась информация что решил продать доннаруму Появилась информация что решил купить забарного Появилась информация что решили купить сафонова ... Межсезонье чёж))) информационная помойка)))

    24.06.2025

    • «Марсель» не активировал опцию выкупа Беннасера у «Милана»

    Галямин считает, что Головину нет смысла возвращаться в Россию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
    2
    		 Лион 6 5 0 1 8-3 15
    3
    		 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
    4
    		 Монако 6 4 0 2 14-10 12
    5
    		 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
    6
    		 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
    7
    		 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
    8
    		 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Брест 6 2 1 3 11-11 7
    10
    		 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
    11
    		 Париж 6 2 1 3 10-13 7
    12
    		 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
    13
    		 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
    14
    		 Осер 6 2 0 4 4-8 6
    15
    		 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
    16
    		 Нант 6 1 2 3 5-7 5
    17
    		 Анже 6 1 2 3 3-6 5
    18
    		 Метц 6 0 2 4 5-13 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:45
    Париж – Лорьян
    		 - : -
    4.10 18:00
    Метц – Марсель
    		 - : -
    4.10 20:00
    Брест – Нант
    		 - : -
    4.10 22:05
    Осер – Ланс
    		 - : -
    5.10 16:00
    Лион – Тулуза
    		 - : -
    5.10 18:15
    Гавр – Ренн
    		 - : -
    5.10 18:15
    Монако – Ницца
    		 - : -
    5.10 18:15
    Страсбур – Анже
    		 - : -
    5.10 21:45
    Лилль – ПСЖ
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Ансу Фати

    Ансу Фати

    Монако

    		 3
    Жоау Невеш

    Жоау Невеш

    ПСЖ

    		 3
    Пабло Пажи

    Пабло Пажи

    Лорьян

    		 3
    П
    Ламин Камара

    Ламин Камара

    Монако

    		 3
    Людовик Айорк

    Людовик Айорк

    Брест

    		 3
    Витор Феррейра Витинья

    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 3
    И К Ж
    Садибу Сане

    Садибу Сане

    Метц

    		 3 1 1
    Махди Камара

    Махди Камара

    Ренн

    		 4 1 1
    Отавио

    Отавио

    Париж

    		 4 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости