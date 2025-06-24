Источник: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте»

«Галатасарай» и «Борнмут» проявляют интерес к российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову, сообщает журналист Эртем Сенер в своих соцсетях.

При этом не уточняется, планируют ли указанные клубы оформить аренду 26-летнего футболиста или выкупить его контракт у парижан.

15 июня появилась информация, что «ПСЖ» достиг договоренности об условиях личного контракта с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. В январе сообщалось, что Забарный не хочет переходить во французский клуб из-за нахождения в команде Сафонова.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.