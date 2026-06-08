Жиру продлил контракт с «Лиллем» до 2027 года

«Лилль» объявил о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Форвард играет за «догов» с 1 июля 2025 года.

В сезоне-2025/26 на счету 39-летнего француза 44 матча, в которых он забил 11 голов и сделал 1 результативный пас.

«Лилль» набрал 61 очко в чемпионате Франции-2025/26 и занял третье место в таблице. Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.