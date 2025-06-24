Футбол
24 июня, 10:52

Галямин считает, что Головину нет смысла возвращаться в Россию

Алина Савинова

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин считает, что полузащитник Александр Головин в случае ухода из «Монако» найдет себе хороший клуб в Европе.

«Головин на протяжении нескольких лет был одним из лучших в «Монако». Он точно найдет себе хороший клуб в Европе, причем это будет чемпионат из топ-5 и команда, борющаяся за попадание в Лигу чемпионов. Футболисту уровня Головина нет смысла возвращаться в Россию. Он у нас один такой. Возможно, российские топовые клубы попытаются пригласить Головина. За разговоры денег ведь не берут, поэтому пытаться могут. Но на месте Головина я бы искал европейский клуб. Думаю, он так и сделает», — цитирует Галямина Legalbet.

Ранее появилась информация, что «Монако» выставил Головина на трансфер, чтобы получить деньги на обновление команды.

Россиянин выступает за французский клуб с июля 2018 года. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за монегасков во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК Монако
