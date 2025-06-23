«Марсель» не активировал опцию выкупа Беннасера у «Милана»

Полузащитник «Марселя» Исмаэль Беннасер, арендованный у «Милана», вернется в итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, французский клуб не стал активировать опцию выкупа 27-летнего алжирца за 12 миллионов евро и 3 миллиона бонусами.

В минувшем сезоне Беннасер провел 12 матчей за «Марсель», в которых сделал 2 результативные передачи.