23 июня, 03:16

«Марсель» не активировал опцию выкупа Беннасера у «Милана»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Марселя» Исмаэль Беннасер, арендованный у «Милана», вернется в итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, французский клуб не стал активировать опцию выкупа 27-летнего алжирца за 12 миллионов евро и 3 миллиона бонусами.

В минувшем сезоне Беннасер провел 12 матчей за «Марсель», в которых сделал 2 результативные передачи.

ФК Марсель
ФК Милан
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Доннаруммой

Источник: Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
3
 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
9
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
10
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
11
 Париж 6 2 1 3 10-13 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 6 0 2 4 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:45
Париж – Лорьян
 - : -
4.10 18:00
Метц – Марсель
 - : -
4.10 20:00
Брест – Нант
 - : -
4.10 22:05
Осер – Ланс
 - : -
5.10 16:00
Лион – Тулуза
 - : -
5.10 18:15
Гавр – Ренн
 - : -
5.10 18:15
Монако – Ницца
 - : -
5.10 18:15
Страсбур – Анже
 - : -
5.10 21:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
Пабло Пажи

Пабло Пажи

Лорьян

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 3 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Отавио

Отавио

Париж

 4 1 1
Вся статистика

