«Марсель» не активировал опцию выкупа Беннасера у «Милана»
Полузащитник «Марселя» Исмаэль Беннасер, арендованный у «Милана», вернется в итальянский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, французский клуб не стал активировать опцию выкупа 27-летнего алжирца за 12 миллионов евро и 3 миллиона бонусами.
В минувшем сезоне Беннасер провел 12 матчей за «Марсель», в которых сделал 2 результативные передачи.
