«Карабах» разгромил «Вестри» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы
«Карабах» крупно переиграл «Вестри» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 3:0. Игра прошла в Исландии на стадионе «Керецис».
В первом тайме забили Педро Бикальо и Жали Муаддиб с передач шведа Закарии Саво. После перерыва Саво забил сам и довел счет до крупного.
Следующим соперником «Карабаха» будет софийский ЦСКА, который переиграл «Дерри Сити» (2:1).
Также во 2-й отборочный раунд Лиги Европы вышли киевское «Динамо», «Шериф», «Ференцварош» и «Жилина».
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