«Карабах» разгромил «Вестри» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

«Карабах» крупно переиграл «Вестри» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 3:0. Игра прошла в Исландии на стадионе «Керецис».

В первом тайме забили Педро Бикальо и Жали Муаддиб с передач шведа Закарии Саво. После перерыва Саво забил сам и довел счет до крупного.

Следующим соперником «Карабаха» будет софийский ЦСКА, который переиграл «Дерри Сити» (2:1).

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

16 июля, 23:00. Kerecisvollurinn (Хнифсдалюр)

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

16 июля, 20:30. Brandywell (Дерри)

Также во 2-й отборочный раунд Лиги Европы вышли киевское «Динамо», «Шериф», «Ференцварош» и «Жилина».

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

16 июля, 20:30. Cluj Arena (Клуж-Напока)

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

16 июля, 21:00. Sports Park (Кидричево)

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.

16 июля, 21:15. Групама Арена (Будапешт)