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Сегодня, 01:13

«Карабах» разгромил «Вестри» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

«Карабах» крупно переиграл «Вестри» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы — 3:0. Игра прошла в Исландии на стадионе «Керецис».

В первом тайме забили Педро Бикальо и Жали Муаддиб с передач шведа Закарии Саво. После перерыва Саво забил сам и довел счет до крупного.

Следующим соперником «Карабаха» будет софийский ЦСКА, который переиграл «Дерри Сити» (2:1).

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 23:00. Kerecisvollurinn (Хнифсдалюр)
Вестри
0:3
Карабах
Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 20:30. Brandywell (Дерри)
Дерри Сити
1:2
ЦСКА Сф

Также во 2-й отборочный раунд Лиги Европы вышли киевское «Динамо», «Шериф», «Ференцварош» и «Жилина».

Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 20:30. Cluj Arena (Клуж-Напока)
Университатя Кл
0:0
Динамо К
Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 21:00. Sports Park (Кидричево)
Алюминий
0:1
Шериф
Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 21:15. Групама Арена (Будапешт)
Ференцварош
3:0
Войводина
Лига Европы. 1-й отборочный раунд.
16 июля, 21:30. Stadion pod Dubnom (Жилина)
Жилина
2:1
Хайдук С
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