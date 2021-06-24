Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Левандовски впервые не провалился, но Польша все равно вылетела. Лучший центрфорвард мира снова останется без «Золотого мяча»?

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 01:40
Роберт Левандовски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роберт Левандовски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сам Роберт сделал все, что мог.
Швеция — Польша
23&nbsp;июня. Швеция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:2. Роберт Левандовски забил два мяча в&nbsp;матче, но&nbsp;это не&nbsp;спасло польских футболистов от&nbsp;вылета с&nbsp;Евро-2020.Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

Два последних года были очень противоречивыми для Роберта Левандовски. С одной стороны, трофеи в клубе и результативная игра как в «Баварии», так и в сборной Польши, а с другой — отмененный из-за пандемии «Золотой мяч» от France Football и неудачный Евро-2020. И в этом смысле премия The Best от FIFA и три гола на чемпионате Европы — так себе утешение.

Матч со Швецией ведь получился очень показательным. Турнирные расклады были очень простыми — победа выводила Польшу в плей-офф, любой другой результат отправлял домой. На 59-й минуте все было очень плохо — скандинавы забили второй гол и счет стал 0:2.

Но едва Польша успела разыграть мяч с центра поля, как Левандовски с угла штрафной отправил мяч в девятку. А на 84-й минуте он классно обработал подачу Пшемыслава Франковски и вторым касанием сравнял счет. На чудо полякам сил уже не хватило. Напротив, полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил третий мяч шведов в компенсированное время.

Как итог — Польша вылетела с Евро-2020, так и оставшись на последнем месте в группе D c одним очком. С другой стороны, из четырех мячей сборной три забил Левандовски. Его удар головой принес ничью с Испанией, а потом он чуть ли не в одиночку едва не сотворил чудо против Швеции.

14&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Польша&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:2. Судья Овидиу Хацеган удаляет Гжегожа Крыховяка с&nbsp;поля за&nbsp;вторую желтую карточку.Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

Если раньше главную звезду поляков можно было обвинить в плохой игре на крупных турнирах, то сейчас — точно не тот случай. На ЧМ-2018 Левандовски ни разу не забил в трех матчах, а на двух прошлых Евро отличился по разу. Согласитесь, не лучшие показатели для лучшего бомбардира в истории сборной Польши (69 мячей в 122 играх). Правда, как и сейчас, во всех трех предыдущих случаях поляки завершали выступление уже после группового этапа.

На эту тему однажды хорошо высказался бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Польши Ежи Дудек.

«Мне кажется, в Польше два Левандовски. Один выступает за «Баварию», играет в потрясающий футбол, забивает голы и бьет рекорды. И есть еще один в сборной — статистически он не так хорош, как тот Левандовски.На мой взгляд, сейчас он действительно лучшая «девятка», но в клубе, потому что в сборной он другой игрок. Он осознает это и хотел бы изменить этот момент — много общался с коллегами, футболистами. Но, кажется, сложно иметь в сборной того же Левандовски, что и в «Баварии». Но, несомненно, он сильный нападающий», — сказал Дудек испанскому изданию AS.

19&nbsp;июня. Севилья. Испания&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 1:1. Реакция испанских футболистов на&nbsp;результат встречи.Испания — совсем не «Фурия». У нее нет запаса прочности и эффективной атаки

Все мячи Левандовски на Евро-2020 — голы топового нападающего. Против Испании показал, как нужно бороться в воздухе, со Швецией исполнил шедевральный удар в «девятку» и классно разобрался в моменте в чужой штрафной. Прямо-таки мастер-класс.

Тем не менее, сам он не сильно рад тому, что показал свое мастерство. Ему хотелось добиться командного результата.

«Мы расстроены и разочарованы. Возможно, нам где-то не хватило качества, но мы выложились на все 100%. Нам не повезло на этом Евро. У нас было много шансов забить, но мы не смогли реализовать достаточное количество моментов. А иногда у наших соперников было полшанса, и они забивали.Тот факт, что это мой лучший Евро, потому что я забил три гола, совсем меня не утешает. Я бы отдал все свои голы за выход в плей-офф. Я чувствую, что сборная Польши заслуживала большего. Возможно, не аплодисментов, но за то, что сделали, мы не получили должной награды», — сказал Левандовски после матча со Швецией.

Впрочем, игра форварда на Евро-2020, пожалуй, все же приблизила его к «Золотому мячу», несмотря на провал сборной Польши. Учитывая потрясающий клубный сезон, рекорд по голам в бундеслиге и «Золотой мяч», который поляк не получил в прошлом году, Левандовски все еще является одним из главных претендентов на престижную награду. Особенно если Бельгия и Франция останутся без титула — в противном случае приз заберет кто-то из этих сборных: Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку, Кильян Мбаппе, Нголо Канте — нужное подчеркнуть.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 58604
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 23 июня
Как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака
В МИД РФ назвали ложью заявления минобороны Британии об эсминце
Скинхеды устроили кровавые разборки на западе Москвы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи