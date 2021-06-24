Левандовски впервые не провалился, но Польша все равно вылетела. Лучший центрфорвард мира снова останется без «Золотого мяча»?

Сам Роберт сделал все, что мог.

Два последних года были очень противоречивыми для Роберта Левандовски. С одной стороны, трофеи в клубе и результативная игра как в «Баварии», так и в сборной Польши, а с другой — отмененный из-за пандемии «Золотой мяч» от France Football и неудачный Евро-2020. И в этом смысле премия The Best от FIFA и три гола на чемпионате Европы — так себе утешение.

Матч со Швецией ведь получился очень показательным. Турнирные расклады были очень простыми — победа выводила Польшу в плей-офф, любой другой результат отправлял домой. На 59-й минуте все было очень плохо — скандинавы забили второй гол и счет стал 0:2.

?? Robert Lewandowski keeps Poland's round of 16 hopes alive ??#EURO2020 pic.twitter.com/MBqDB4R6gF — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Но едва Польша успела разыграть мяч с центра поля, как Левандовски с угла штрафной отправил мяч в девятку. А на 84-й минуте он классно обработал подачу Пшемыслава Франковски и вторым касанием сравнял счет. На чудо полякам сил уже не хватило. Напротив, полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил третий мяч шведов в компенсированное время.

Как итог — Польша вылетела с Евро-2020, так и оставшись на последнем месте в группе D c одним очком. С другой стороны, из четырех мячей сборной три забил Левандовски. Его удар головой принес ничью с Испанией, а потом он чуть ли не в одиночку едва не сотворил чудо против Швеции.

Если раньше главную звезду поляков можно было обвинить в плохой игре на крупных турнирах, то сейчас — точно не тот случай. На ЧМ-2018 Левандовски ни разу не забил в трех матчах, а на двух прошлых Евро отличился по разу. Согласитесь, не лучшие показатели для лучшего бомбардира в истории сборной Польши (69 мячей в 122 играх). Правда, как и сейчас, во всех трех предыдущих случаях поляки завершали выступление уже после группового этапа.

На эту тему однажды хорошо высказался бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Польши Ежи Дудек.

«Мне кажется, в Польше два Левандовски. Один выступает за «Баварию», играет в потрясающий футбол, забивает голы и бьет рекорды. И есть еще один в сборной — статистически он не так хорош, как тот Левандовски.На мой взгляд, сейчас он действительно лучшая «девятка», но в клубе, потому что в сборной он другой игрок. Он осознает это и хотел бы изменить этот момент — много общался с коллегами, футболистами. Но, кажется, сложно иметь в сборной того же Левандовски, что и в «Баварии». Но, несомненно, он сильный нападающий», — сказал Дудек испанскому изданию AS.

Все мячи Левандовски на Евро-2020 — голы топового нападающего. Против Испании показал, как нужно бороться в воздухе, со Швецией исполнил шедевральный удар в «девятку» и классно разобрался в моменте в чужой штрафной. Прямо-таки мастер-класс.

Тем не менее, сам он не сильно рад тому, что показал свое мастерство. Ему хотелось добиться командного результата.

«Мы расстроены и разочарованы. Возможно, нам где-то не хватило качества, но мы выложились на все 100%. Нам не повезло на этом Евро. У нас было много шансов забить, но мы не смогли реализовать достаточное количество моментов. А иногда у наших соперников было полшанса, и они забивали.Тот факт, что это мой лучший Евро, потому что я забил три гола, совсем меня не утешает. Я бы отдал все свои голы за выход в плей-офф. Я чувствую, что сборная Польши заслуживала большего. Возможно, не аплодисментов, но за то, что сделали, мы не получили должной награды», — сказал Левандовски после матча со Швецией.

Впрочем, игра форварда на Евро-2020, пожалуй, все же приблизила его к «Золотому мячу», несмотря на провал сборной Польши. Учитывая потрясающий клубный сезон, рекорд по голам в бундеслиге и «Золотой мяч», который поляк не получил в прошлом году, Левандовски все еще является одним из главных претендентов на престижную награду. Особенно если Бельгия и Франция останутся без титула — в противном случае приз заберет кто-то из этих сборных: Кевин Де Брейне, Ромелу Лукаку, Кильян Мбаппе, Нголо Канте — нужное подчеркнуть.