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Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 21:55
14 июня. Санкт-Петербург. Польша — Словакия — 1:2. Судья Овидиу Хацеган удаляет Гжегожа Крыховяка с поля за вторую желтую карточку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 июня. Санкт-Петербург. Польша — Словакия — 1:2. Судья Овидиу Хацеган удаляет Гжегожа Крыховяка с поля за вторую желтую карточку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Польская сборная в очередной раз проваливается на крупных турнирах.

Евро-2020. Группа Е
Польша — Словакия — 1:2 (0:1)
Голы: Щенсны, 18 — в свои ворота (0:1). Линетти, 46 (1:1). Шкриньяр, 69 (1:2).
Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.
Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).
Предупреждения: Губочан, 20. Крыховяк, 22.
Удаление: Крыховяк, 62.
Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния).
ВАР: Ди Белло. Мели (оба — Италия), Бризар (Франция), Иррати (Италия).
14 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Молодец среди овец — это польская сборная в отборочных циклах мировых и европейских чемпионатов. По пути на Евро-2016 Роберт Левандовски забил 13 мячей, а в отборе на ЧМ-2018 у бомбардира «Баварии» и вовсе набралось 16 точных ударов в десяти матчах. На этом — все. В финальных раундах — в точном соответствии со второй частью поговорки, с которой начался этот текст, — среди молодцов Польша превращается в робкую и безобидную овечку.

Правда, предыдущий Евро стал исключением из правил, ведь там «Белые орлы» взлетели на четвертьфинальную высоту и лишь в серии пенальти уступили будущему триумфатору — Португалии. Но это то самое исключение, которое не противоречит системности польских провалов. А гол Левандовски португальцам — единственный в девяти играх трех крупных турниров. Статистики даже назвали точные цифры, согласно которым Роберт после того мяча нанес 31 удар, но ни один из них не закончился взятием ворот.

14&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Польша&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:2. Лидер польской сборной Роберт Левандовски после матча.

Словаки, конечно, не подарок, в чем мы могли убедиться в мартовском матче отбора на ЧМ-2018, но не настолько же, чтобы Роберт Мак исполнял номера в стиле Лео Месси, издевательски накручивая на фланге сразу двух защитников. Да, с завершающим ударом бывшему футболисту «Зенита» повезло, так как на линии полета мяча некстати оказалась нога Камиля Глика, что усложнило задачу Войцеху Щенсны, и он вошел в историю Евро как первый вратарь, отметившийся автоголом. Но не пропадать же такой красоте!

Не сомневаюсь, у многих болельщиков «Зенита» в тот момент мелькнула мысль, что, возможно, сине-бело-голубые не смогли разглядеть в Маке того самого пресловутого левого вингера, о необходимости приобрести которого уже давно твердит Сергей Семак. Тем более атаку начал еще один экс-футболист петербуржцев — Томаш Губочан.

Но все-таки это большое преувеличение. Мак после «Зенита» не скажешь, что блистал. Из турецкого «Коньяспора» ушел, разорвав контракт и оказавшись в числе тех футболистов, кто протестовал против продолжения чемпионата на фоне начала пандемии. А в венгерском «Ференцвароше» у Сергея Реброва 30-летний полузащитник, хоть и стал чемпионом, принял участие лишь в 19 играх первенства при семи выходах в стартовом составе. В Лиге чемпионов, куда сенсационно пробился клуб из Будпешта, и вовсе было пять выходов на замену суммарно на 82 минуты.

Однако порой на Мака находит озарение, как случилось в отчасти родном Санкт-Петербурге. Да и в целом Словакия сыграла лучше казавшейся фаворитом Польши, которая сама придумала себе проблемы на ровном месте. Первую их часть в виде пропущенного гола исправили сразу после перерыва. Хватило 32 секунд, что стало вторым по скорострельности взятием ворот во вторых таймах за всю историю Евро. Только в 1984-м румын Корас отличился быстрее — к 21-й секунде отправив мяч в ворота сборной ФРГ.

В питерском же матче гол Линетти — на 90 процентов заслуга Рыбуса. Защитник «Локомотива» выдал партнеру такой пас, что промахнуться было невозможно. А вот другой московский железнодорожник — Крыховяк — убил атакующий порыв своей команды, в пылу борьбы наиграв на второе предупреждение, и стал первым футболистом, которого удалили с поля в матчах нынешнего турнира. По сути, это был переломный момент.

Хотя кто-то с этим поспорит, заметив, что автору победного гола Шкриньяру забить было труднее, чем промахнувшемуся в концовке схожей ситуации из более комфортной позиции Беднареку. Поляки действительно могут сетовать на невезение, но сути это не меняет. С финальными раундами крупных турниров у них все сложно. Особенно если их принимает Россия.

В 2018-м полет «Белых орлов» оборвался по окончании группового турнира, где они стартовали с поражений от Сенегала и Колумбии, после чего выигрыш у Японии не имел никакого смысла. Польша осталась четвертой, и повторение того лузерского результата видится самым реальным сценарием Евро-2020. Словаки казались самым приземленным соперником по группе, однако против Швеции и тем более Испании будет еще сложнее. Тем более под «Красную фурию» поляки попадут без Крыховяка.

Польша — Словакия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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