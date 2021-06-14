Польская сборная в очередной раз проваливается на крупных турнирах.

Евро-2020. Группа Е

Польша — Словакия — 1:2 (0:1)

Голы: Щенсны, 18 — в свои ворота (0:1). Линетти, 46 (1:1). Шкриньяр, 69 (1:2).

Польша: Щенсны, Рыбус (Пухач, 74), Глик, Берешиньски, Беднарек, Крыховяк, Клих (Модер, 85), Зелиньски (Свидерски, 85), Линетти (Франковски, 74), Южвяк, Левандовски.

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик (Кошельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Куцка, Дуда (Грегуш, 90+2), Хараслин (Суслов, 87), Хромада (Хрошовски, 79), Мак (Дюриш, 87).

Предупреждения: Губочан, 20. Крыховяк, 22.

Удаление: Крыховяк, 62.

Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния).

ВАР: Ди Белло. Мели (оба — Италия), Бризар (Франция), Иррати (Италия).

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Молодец среди овец — это польская сборная в отборочных циклах мировых и европейских чемпионатов. По пути на Евро-2016 Роберт Левандовски забил 13 мячей, а в отборе на ЧМ-2018 у бомбардира «Баварии» и вовсе набралось 16 точных ударов в десяти матчах. На этом — все. В финальных раундах — в точном соответствии со второй частью поговорки, с которой начался этот текст, — среди молодцов Польша превращается в робкую и безобидную овечку.

Правда, предыдущий Евро стал исключением из правил, ведь там «Белые орлы» взлетели на четвертьфинальную высоту и лишь в серии пенальти уступили будущему триумфатору — Португалии. Но это то самое исключение, которое не противоречит системности польских провалов. А гол Левандовски португальцам — единственный в девяти играх трех крупных турниров. Статистики даже назвали точные цифры, согласно которым Роберт после того мяча нанес 31 удар, но ни один из них не закончился взятием ворот.

Словаки, конечно, не подарок, в чем мы могли убедиться в мартовском матче отбора на ЧМ-2018, но не настолько же, чтобы Роберт Мак исполнял номера в стиле Лео Месси, издевательски накручивая на фланге сразу двух защитников. Да, с завершающим ударом бывшему футболисту «Зенита» повезло, так как на линии полета мяча некстати оказалась нога Камиля Глика, что усложнило задачу Войцеху Щенсны, и он вошел в историю Евро как первый вратарь, отметившийся автоголом. Но не пропадать же такой красоте!

Не сомневаюсь, у многих болельщиков «Зенита» в тот момент мелькнула мысль, что, возможно, сине-бело-голубые не смогли разглядеть в Маке того самого пресловутого левого вингера, о необходимости приобрести которого уже давно твердит Сергей Семак. Тем более атаку начал еще один экс-футболист петербуржцев — Томаш Губочан.

?? Slovakia have won 3 of their last 4 matches against Poland...#EURO2020 pic.twitter.com/s3cM1mbk9K — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Но все-таки это большое преувеличение. Мак после «Зенита» не скажешь, что блистал. Из турецкого «Коньяспора» ушел, разорвав контракт и оказавшись в числе тех футболистов, кто протестовал против продолжения чемпионата на фоне начала пандемии. А в венгерском «Ференцвароше» у Сергея Реброва 30-летний полузащитник, хоть и стал чемпионом, принял участие лишь в 19 играх первенства при семи выходах в стартовом составе. В Лиге чемпионов, куда сенсационно пробился клуб из Будпешта, и вовсе было пять выходов на замену суммарно на 82 минуты.

Однако порой на Мака находит озарение, как случилось в отчасти родном Санкт-Петербурге. Да и в целом Словакия сыграла лучше казавшейся фаворитом Польши, которая сама придумала себе проблемы на ровном месте. Первую их часть в виде пропущенного гола исправили сразу после перерыва. Хватило 32 секунд, что стало вторым по скорострельности взятием ворот во вторых таймах за всю историю Евро. Только в 1984-м румын Корас отличился быстрее — к 21-й секунде отправив мяч в ворота сборной ФРГ.

? Karol Linetty nets the Poland equaliser ??#EURO2020 pic.twitter.com/5nehYXXeVw — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

В питерском же матче гол Линетти — на 90 процентов заслуга Рыбуса. Защитник «Локомотива» выдал партнеру такой пас, что промахнуться было невозможно. А вот другой московский железнодорожник — Крыховяк — убил атакующий порыв своей команды, в пылу борьбы наиграв на второе предупреждение, и стал первым футболистом, которого удалили с поля в матчах нынешнего турнира. По сути, это был переломный момент.

Хотя кто-то с этим поспорит, заметив, что автору победного гола Шкриньяру забить было труднее, чем промахнувшемуся в концовке схожей ситуации из более комфортной позиции Беднареку. Поляки действительно могут сетовать на невезение, но сути это не меняет. С финальными раундами крупных турниров у них все сложно. Особенно если их принимает Россия.

?? What a moment for Milan ?kriniar & Slovakia! ??#EURO2020 pic.twitter.com/lAfsbYiBd9 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

В 2018-м полет «Белых орлов» оборвался по окончании группового турнира, где они стартовали с поражений от Сенегала и Колумбии, после чего выигрыш у Японии не имел никакого смысла. Польша осталась четвертой, и повторение того лузерского результата видится самым реальным сценарием Евро-2020. Словаки казались самым приземленным соперником по группе, однако против Швеции и тем более Испании будет еще сложнее. Тем более под «Красную фурию» поляки попадут без Крыховяка.