Умер четвертьфиналист Евро-2016 в составе сборной Исландии Йоунссон. Ему было 37 лет

Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался в возрасте 37 лет в результате онкологического заболевания, сообщает издание Visir.

Йоунссон ушел из жизни 25 ноября после борьбы с болезнью, которую ему диагностировали прошлой весной. У футболиста остались жена и трое детей.

«С огромной печалью и глубокой скорбью мы сообщаем, что наш дорогой друг и товарищ по команде Ингвар Йоунссон, вратарь «Викингура», скончался в среду, 25 ноября, в окружении своих близких. Мысли всего «Викингура» с его семьей и близкими. Мы выражаем им наши глубочайшие соболезнования», — говорится в сообщении «Викингура» в соцсети X. За этот клуб Йоунссон выступал в последние годы.

Йоунссон становился чемпионом Исландии со «Стьярнаном» и «Викингуром», выступал за разные клубы Норвегии и Дании. На его счету 8 матчей за сборную Исландии, в составе которой он поехал на Евро-2016 в статусе запасного вратаря. На том турнире исландцы дошли до четвертьфинала, где уступили будущему финалисту, сборной Франции. В 1/8 финала Исландия сенсационно прошла Англию.