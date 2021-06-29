В Европе призвали отказаться от поездки в Россию из-за коронавируса. Но проблемы не только у нас

Почему европейские болельщики боятся ехать в Россию.

С чего началось

Все началось еще 24 июня. Тогда агентство Reuters сообщило, что в Финляндии зафиксирован всплеск ежедневных случаев заболевания коронавирусом. Причиной роста заболеваемости назвали возвращение финских болельщиков из Санкт-Петербурга после матчей Евро-2020.

По официальным данным, общее количество ежедневных случаев выросло с примерно 50 до более чем 100. Больше всего заражений обнаружили у людей, которые вернулись в страну 22 июня после встречи с бельгийцами.

28 июня департамент здравоохранения и социального обеспечения страны сообщил, что у 300 граждан Финляндии был выявлен положительный тест на коронавирус после возвращения из Санкт-Петербурга.

Также ведомство рекомендует тем, кто был в прямом контакте с заразившимися, сдать тесты на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов. Жителям страны также рекомендовали воздержаться от необязательных поездок в Россию, а возвращающимся из РФ — соблюдать самоизоляцию до получения результатов теста.

Реакция в Европе

Позднее пошла реакции из Франции: министр по делам спорта Роксана Марасиняню в эфире радиостанции Europe 1 заявила, что не советует французским болельщикам ехать в Санкт-Петербург в случае, если сборная страны выйдет в четвертьфинал чемпионата Европы, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ.

«Могу себе представить, что настоящим любителям футбола, которые хотят поддержать французскую команду, сложно. Много случаев заболевания коронавирусом выявлено в России. Поэтому нужно было осторожными. И я бы сказала — давайте поддерживать футболистов из Франции и ждать их квалификации в полуфинал», — сказала министр.

Она также указала на то, что, если болельщики направятся в Санкт-Петербург из Бухареста, после возращения во Францию они обязаны будут остаться на самоизоляции и, таким образом, в случае победы французской команды могут пропустить полуфинал, который состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Правда, теперь эти предупреждения уже не актуальны.

Тему подхватили британские СМИ. BBC выпустил материал с заголовком «Тревожный всплеск COVID охлаждает футбольную лихорадку в России».

ВВС.

В статье поднимается вопрос, разумно ли было России принимать Евро-2020. Однако однозначного ответа на него не дается. Авторы выражают надежду на то, что местные власти должны сбалансировать необходимость возрождения экономики и туризма с остановкой новой волны COVID-19. Материал завершается статистикой, согласно которой Россия занимает лидирующие позиции по росту заболеваемости.

Статистика заболеваемости.

Похожий материал опубликовала и Daily Mail. В статье подчеркивается, что четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге 2 июля пройдет, как и было запланировано, несмотря на то что в городе отмечается рекордная ежедневная смертность от коронавируса.

«Четвертьфинал состоится, как и планировалось», — сообщили в пресс-службе оргкомитета в Санкт-Петербурге.

А что в Европе?

Однако не стоит забывать, что ситуация с коронавирусом — не проблема одной страны. И рост заболеваемости происходит не только в России. Так, в материале Deutsche Welle немецких болельщиков призвали воздержаться от поездки в Англию на матч 1/8 финала.

DW.

Всемирная медицинская ассоциация считает, что поездка в Лондон будет совершенно безответственным поступком со стороны немецких болельщиков. Все это связано с тем, что в настоящее время в Великобритании получила распространение мутация коронавируса «Дельта плюс». Впервые она была обнаружена в Индии. Данный штамм считается наиболее заразным по сравнению с другими. Эта разновидность коронавируса обладает такими характеристиками, как повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких и крайне низкий ответ на антитела.

Председатель организации Фрэнк Ульрих Монтгомери заявил баварской газете Passauer Neue Presse: «Любой, кто не вакцинирован, действует безответственно, учитывая, что в Великобритании преобладает штамм «Дельта». Даже вакцинированный человек, который следует правилам социального дистанцирования и совершает поход на стадион, подвергается ограниченному риску. Могу только посоветовать не ездить на игры. Я не понимаю, почему премьер-министр Борис Джонсон позволяет это».

Ранее от поездок в Лондон призывала отказаться австрийская федерация футбола. 26 июня состоялся матч Италия — Австрия. И австрийская сторона пыталась из-за всех сил эту игру перенести — на другое время или место. Но так как сделать этого не удалось, федерация футбола страны призвала болельщиков воздержаться от посещения матча, так как для австрийцев, путешествующих в Лондон и из Лондона, существует требование о карантине.

??Keine Verlegung des EM-Achtelfinales: Trotz gro?er Anstrengungen ist es leider nicht m?glich, auch zuletzt aufgrund der knappen zeitlichen Komponente, das Spiel von London an einen anderen Austragungsort ohne Ein- und R?ckreisebeschr?nkungen f?r ?sterreicherInnen zu verlegen. — ?FB — oefb.at (@oefb1904) June 23, 2021

О тяжелой ситуации в Великобритании также сообщала The Guardian. По данным источника, Польша ввела обязательный семидневный карантин для всех путешественников из Великобритании, чтобы обуздать распространение коронавируса «Дельта».

«Решения, принятые в отношении карантина для путешественников, прибывающих из Великобритании, призваны снизить риск передачи варианта коронавируса «Дельты» из зоны, находящейся под угрозой», — цитирует министра здравоохранения Адама Недзельски государственное информационное агентство PAP.

Как сообщает Euronews, обострилась ситуация и в Дании. Представители органов здравоохранения страны заявили, что они зарегистрировали пять случаев заражения штаммом «Дельта» после матча Евро-2020 с Бельгией. Власти призвали всех посетивших игру 17 июня в Копенгагене пройти тестирование на коронавирус.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил в Twitter, что около 4 тысяч человек сидели рядом с пятью людьми, у которых был положительный результат теста на этот штамм.

Vi har 3 tilskuere fra fodboldkampen Danmark-Belgien i torsdags, der er testet positive for deltavarianten. 4.000 tilskuere fra C-tribunen sektion 1,2,3,4,6 og 7 opfordres derfor til at blive PCR-testet. @STPS_DK og @DBUfodbold arbejder t?t sammen om effektiv smitteopsporing — Magnus Heunicke (@Heunicke) June 23, 2021

Глава Датского агентства по безопасности пациентов сказал, что люди были инфицированы независимо друг от друга и заразились этим вариантом во время игры. Два других положительных случая коронавируса были зафиксированы после игры Дании против России. И что примечательно — российских болельщиков на эту игру не пустили. На арену попали единицы, но они не были заражены до игры — без соответствующего документа они бы не попали на матч. А значит, российская сторона здесь ни при чем.

Что дальше

Понятно, что ситуация меняется с каждым днем. Но жизнь не должна стоять на месте. Евро — это большой праздник, столь долгожданный после тяжелого 2020 года. Как подчеркнул медицинский консультант Евро-2020 доктор Даниэль Кох, данный турнир — это шаг к возвращению к нормальной жизни.

«Евро — это важное событие. Не только потому, что приносит людям радость и счастье, но и потому, что спорт важен для молодежи. Дети и молодежь будут меньше двигаться и меньше заниматься спортом, если мы отдалим их от кумиров или перекроем источник их вдохновения. Я полагаю, что Европа должна в какой-то степени возвращаться к нормальной жизни, потому что для здорового населения Европы спорт — это очень важно», — приводит пресс-служба УЕФА слова Коха.

А старший медицинский сотрудник по Евро-2020 доктор Зоран Бахтияревич правильно отметил: в жизни нет безопасных на сто процентов ситуаций. Риск заражения во время матчей турнира, безусловно, есть. Но заболеть можно и при походе в магазин, и в поездке в метро, и вообще везде. Люди устали от ограничений и запретов, а этот чемпионат Европы уже подарил столько ярких матчей. И это только начало — все решающие игры впереди.