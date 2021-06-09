Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» заявление полиции Дании о неприезде российских болельщиков на матч с их сборной в рамках Евро-2020. Об этом ранее писало датское издание ВТ.

«Стоит поздравить датскую полицию! Если они почувствовали облегчение, значит, пищеварительный тракт полицейских работает нормально. Пусть они продолжают следить за едой. Мы не знаем, какое развитие правоохранительной системы у Дании.

Мне кажется, что наши болельщики по сравнению с британскими — сущие дети. Видимо, это заявление было сделано после облегчения, когда наступил запор», — сказал Губерниев «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)