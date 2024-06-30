Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назвал защитника национальной команды Нико Шлоттербека лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 с Данией (2:0).

В прошедшей встрече Шлоттербек отдал голевой пас на второй гол своей команды. Кроме того, главный арбитр матча Майкл Оливер отменил забитый мяч 24-летнего футболиста на 4-й минуте из-за фола в атаке.

«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома. Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне — это комплимент для него», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

В четвертьфинале Евро-2024 команда Юлиана Нагельсманна сыграет с победителем встречи Испания — Грузия.