Семин — о провале Италии на Евро-2024: «Мастерство игроков было недостаточно высоким»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о вылете сборной Италии с Евро-2024 после поражения в матче против Швейцарии (0:2).

«Сборная Италии, на мой взгляд, этот турнир, мягко говоря, провалила и выглядела не лучшим образом. Но, наверное, все достаточно объективно. Они не вышли на хороший уровень физической готовности. Мастерство игроков было недостаточно высоким. На сегодняшний день Италия не обладает такими топ-игроками, которые могли бы решить исход матча», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Швейцария обыграла Италию впервые с 1993 года, когда в матче отбора на Евро-94 победила соперника со счетом 1:0.