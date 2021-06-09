Хендерсон считает, что игроки сборной Англии должны продолжать преклонять колено перед матчами

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мнением о фанатах, которые освистывают игроков за преклонение колена перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

«Я думаю, это показывает, что раз люди все еще освистывают нас за то, что мы вместе выступаем против расизма, то проблема существует до сих пор, и мы должны бороться с ней и держаться вместе.

Мы обязаны продолжать делать это, не прекращать бороться. С нашей стороны, речь идет о том, чтобы быть вместе и совершать правильные вещи", — цитирует Хендерсона The Guardian.

6 июня болельщики освистали игроков сборной Англии за то, что те преклонили колено перед товарищеским матчем со сборной Румынии. Главный тренер команды Гарет Саутгейт заявил, что футболисты приняли решение вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.