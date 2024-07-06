Экс-футболист сборной Португалии: «Не думаю, что причина поражения на Евро от французов в Криштиану или других футболистах»

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» высказался о поражении команды в матче против Франции в 1/4 Евро-2024 — 0:0 (пенальти — 3:5).

«Вчера мы посмотрели очень хорошую игру двух отличных команд. Думаю, Португалия неплохо играла. Конечно, было тяжело действовать против такой большой команды, как Франция. Но Португалия вчера была даже лучше по игре. Однако для того, чтобы побеждать, нужны голы. У нас было несколько моментов, которые не удалось реализовать. Во втором тайме Дешам немного поменял игру Франции, и они начали создавать моменты. В серии пенальти соперник оказался сильнее, их игроки были более квалифицированны», — сказал Канейра «СЭ».

Также экс-футболист сборной Португалии оценил игру капитана сборной Криштиану Роналду.

«У нас все обсуждают, почему Криштиану опять выходит в стартовом составе. При этом он не забивает. С ним на этой позиции мы не создаем моменты. Но я не думаю, что причина поражения в нем или других футболистах. Мне кажется, Роберто Мартинес не совсем подходит для этих игроков. Он отличный парень, хорошо говорит на португальском. Но технически не подходит команде. Тем не менее, мы гордились и гордимся нашей командой во все времена», — добавил Канейра.

В полуфинале команда Дидье Дешама сыграет против Испании. Матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 мск.