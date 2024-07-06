Силва поддержал Феликса, который не забил пенальти в матче Португалии с Францией

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о промахе Жоау Феликса в серии пенальти в матче 1/4 финала против Франции на Евро-2024.

«Я прошел это относительно недавно, когда мы вылетели из Лиги чемпионов. Он взял на себя ответственность, мы понимаем, как это сложно. А такие минуты мы чувствуем давление. Мы все его поддерживаем», — цитирует Силву O Jogo.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира. Феликс в серии пенальти попал в штангу.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).