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Сегодня, 10:45

Даку рассказал о реакции сборной Албании на оскорбительную кричалку после матча с Хорватией

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» рассказал, какие выводы сделал после ситуации с оскорбительной кричалкой на матче против Хорватии (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

«Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно в миг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация. Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо, независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю», — сказал Даку «СЭ».

Даку также рассказал, как в сборной Албании отреагировали на инцидент с кричалкой.

«Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали — поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация», — добавил Даку.

Мирлинд Даку. «Это ужасный поступок, он меня не красит. Такое просто недопустимо». Интервью Даку — о скандале на Евро-2024

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии во 2-м туре группового турнира чемпионата Европы.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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