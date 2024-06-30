Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:30

Де ла Фуэнте не собирается убирать с поля Ямаля до 11 часов из-за немецкого закона

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о том, планирует ли он убирать с поля 16-летнего полузащитника Ламина Ямаля до 23:00 по местному времени, чтобы не нарушать закон в Германии.

«Мы все несем ответственность за благополучие Ямаля. Мы будем делать свою работу и позволим ему играть. Ничего лишнего. Я не знаю немецкого законодательства о том, что нам следует убирать Ламина с поля до 23.00... Мы так не думаем», — цитирует де ла Фуэнте Goal.

Ранее сообщалось о том, что сборную Испании могут оштрафовать из-за привлечения Ямаля к поздним играм. Согласно немецкому законодательству, подросткам до 18 лет не разрешается работать после 20.00. Спортсмены могут работать на спортивных мероприятиях чуть дольше, однако в 23.00 они должны находиться уже дома.

В 1/8 финала чемпионата Европы Испания сыграет против национальной команды Грузии. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в Кельне и начнется в 22.00 по мск. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Германией, которая ранее обыграла Данию со счетом 2:0.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/lamine-yamal-spain-boss-luis-de-la-fuente-insists-sensation-euro-2024-match-against-georgia/blt81d5c5beaac42647#cs581b9cc0c0d49de8
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Газзаев: «Испания — самая сильная команда на Евро, показывает очень классную игру»
Испания — Грузия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Газзаев: «Хвича является безусловным лидером сборной Грузии»
Капитан сборной Англии Кейн: «Мы сильная команда, нам нужно лишь найти ту самую искру»
Сербский журналист — об извинениях Даку: «Надо понять и простить»
Полиция задержала болельщика в Дортмунде, забравшегося под крышу стадиона после матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Грузия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Даку рассказал о реакции сборной Албании на оскорбительную кричалку после матча с Хорватией

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости