Полиция задержала болельщика в Дортмунде, забравшегося под крышу стадиона после матча Евро-2024

Полиция задержала болельщика, который забрался под крышу стадиона после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, после финального свистка мужчина поднялся на одну из балок под крышей арены. Многие из находившихся на трибунах зрителей призывали его спуститься. Полицейским удалось спустить мужчину вниз, лишь угрожая применением оружия. Они задержали фаната, надели на него наручники и сняли с него маску. Болельщиков в это время эвакуировали со стадиона.

Проходивший 29 июня в Дортмунде матч Германия — Дания завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. В четвертьфинале турнира немцы сыграют с победителем встречи Испания — Грузия.