Нападающий «Рубина» и сборной Албании в интервью «СЭ» извинился за свою выходку в Германии.

Для Мирлинда Даку чемпионат Европы закончился досрочно: после матча против Хорватии (2:2) во втором туре группового турнира форвард сборной Албании зарядил оскорбительную кричалку и был дисквалифицирован на две игры, пропустив решающую встречу с Испанией в третьем туре.

Вернувшись из Германии, Даку дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором объяснил, что это было.

«Все вышло из-под контроля. Это один из самых сложных моментов в карьере»

— Мирлинд, насколько тяжелой была неделя после случившегося?

— Безусловно, эта неделя выдалась очень тяжелой. Столкнулся с давлением, с которым я прежде не сталкивался. Оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно. Я не хотел спровоцировать такую ситуацию, не говоря уже о том, что она вызвала большой ажиотаж в медиа. Все вышло из-под контроля. После подобного я всегда начинаю себя накручивать, эти мысли и переживания не покидают меня.

— Это самый сложный момент в твоей карьере, если говорить про психологическую и эмоциональную составляющую?

— Да, это один из самый сложных моментов в карьере.

— Расскажи, как вообще возникла ситуация с мегафоном в руках, когда ты зарядил ту кричалку?

— Наверное, в России не все до конца знают все нюансы произошедшего, поэтому я должен объясниться.

После первого матча на турнире с Италией много критики от болельщиков досталось нашему защитнику Эльсеиду Хюсаю. На него давили не только болельщики, но и медиа.

После игры с Хорватией я хотел его поддержать и вместе с ним пошел к фанатской трибуне, чтобы болельщики его приняли, поддержали, разделили этот радостный момент вместе с ним. Затем ему дали в руки мегафон, я был рядом. Позже мегафон оказался у меня в руках, и я выкрикнул те слова.

В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран. Этот антураж сопровождается на протяжении всей игры и окутывает тебя. Это влияет на всех, кто находится на стадионе. В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счет на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлестывали.

Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал — произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики.

Фото Global Look Press

«Я сожалею и извиняюсь перед всеми, кого задел этот поступок»

— В СМИ фигурировала информация про выкрики в адрес Сербии, хотя видео-подтверждения этому нет. Расскажи, как было на самом деле?

— Ничего про Сербию я действительно не кричал и не говорил. Но важнее, что я вообще не должен был произносить подобные слова в адрес какой-либо из наций. Такое просто недопустимо. Это ужасный поступок, и он меня не красит.

После случившегося федерация футбола Сербии не направляла официальных претензий в УЕФА. То есть конкретно ко мне не было претензий. Но повторю, что эта ситуация меня не красит. Я сожалею и извиняюсь перед всеми, кого задел этот поступок.

— Было много разговоров о том, как сербские игроки «Рубина» отреагируют на ситуацию. Какие у вас отношения?

— У нас в «Рубине» интернациональный состав, и все игроки уважают друг друга. У нас крепкий коллектив, очень хорошие и даже дружеские отношения с Чумичем, Вуячичем, Йочичем и со всеми ребятами.

Но я хочу извиниться перед командой, руководством и тренерским штабом. Я всегда чувствовал их поддержку на протяжении всего сезона. Знаю, что это моя ошибка. Только своим поведением я смогу доказать, что подобное может случиться с каждым.

— Клуб выступил с официальным заявлением, сообщив, что к тебе будут применены дисциплинарные санкции. Как ты на это отреагировал?

— Я с пониманием отношусь к этому решению. Это логично, что за такие поступки нужно нести ответственность.

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«Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо, независимо от национальности»

— Какие выводы ты сделал?

— Главное, что я вынес для себя: одно необдуманное действие может привести к негативным последствиям. Можно в миг разрушить все, ради чего ты упорно работал. Понимаю тот негатив в свой адрес, который вызвала ситуация.

Произошедшее стало для меня уроком. Иногда на эмоциях люди могут позволить себе сказать лишнее, ляпнуть что-то глупое, хотя они не желают никому зла. Со мной произошло именно это. Во мне нет злобы или ненависти к кому-либо, независимо от национальности. Поэтому я очень сильно переживаю.

— Как в сборной Албании отреагировали на ситуацию?

— Они видели мои переживания, и я благодарен за то, что меня поддержали. Но было и разочарование, потому что они понимали — поступят санкции от УЕФА. Все осознают, что это ужасная ситуация.

— Когда ты вернешься в расположение «Рубина»?

— Мне предоставили небольшой отпуск после сборной. Нужно сосредоточиться на работе. Постараюсь доказать всем, что подобного со мной впредь не случится.