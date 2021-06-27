Бельгия — Португалия: де Брейне попросил замену в начале второго тайма
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне не смог доиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы против Португалии. Он попросил замену в самом начале второго тайма.
Вместо него на поле появился Дрис Мертенс.
Напомним, что бельгиец пропустил стартовый матч Евро против России (3:0).
29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. 29-летний Де Брейне покинул поле во втором тайме из-за повреждения после столкновения с Антонио Рюдигером. У футболиста был диагностирован перелом костей носа и левой глазницы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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