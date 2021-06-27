Какой российский федеральный канал покажет матч Евро Швеция — Украина
Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22.00 по московскому времени.
В России матчи Евро показывают три телеканала — Первый канал, «Россия» и «Матч ТВ».
Матч Швеция — Украина будет показан в России на одноименном федеральном канале.
В доступной программе телеканала эта игра вытеснила из эфира сериал «Эксперт» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Показ матча также запланирован на сайте телеканала «Россия» — Смотрим.ру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://smotrim.ru/article/2572523?utm_source=internal&utm_medium=special-euro-2020&utm_campaign=special-euro-2020-matches-1-8
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