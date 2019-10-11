Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург

В матче отбора Евро-2020 сборная Украины победила команду Литвы со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Руслан Малиновский.

Украинцы набрали 16 очков и теперь им нужно набрать еще один балл в оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе выход на чемпионат Европы.

Еще в одном матче группы B Португалия переиграла Люксембург со счетом 3:0. Португальцы набрали 11 очков и занимают второе место в группе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа B

Украина — Литва — 2:0 (1:0)

Голы: Малиновский, 29 (1:0). Малиновский, 58 (2:0).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Зинченко, Мораэс.

Литва: Черняускас, Андрюшкевичюс (Шимкус, 62), Гирдвайнис, Климавичюс, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Новиков, Лаукжемис (Матулевичюс, 77), Голубикас (Ласицкас, 73).

Предупреждения: Новиков, 54. Степаненко, 55. Жулпа, 57.

Судья: Лехнер (Австрия).

11 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

Португалия — Люксембург — 3:0 (1:0)

Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Криштиану Роналду, 65 (2:0). Гонсалу Гедеш, 89 (3:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 89), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 77), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Жоау Мариу, 88).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Бенси, 88), О.Тилль, Баррейро, Тюрпель (Даниел да Мота, 59), Бонерт (Синани, 46), Родригеш.

Предупреждения: Баррейро, 9. Родригеш, 72.

Судья: Стефански (Польша).

11 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира