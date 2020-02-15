«Манчестер Сити» могут перевести в низшую профессиональную лигу

«Манчестер Сити» может не ограничиться исключением из еврокубков из-за нарушения финансового fair play. Как сообщает The Independent, в Англии с клуба могут снять очки и перевести в низший профессиональный дивизион — лигу 2 (четвертая по силе лига Англии).

В пятницу УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона, начиная со следующего, а также отштрафовал на 30 миллионов евро. По данным расследования, английский клуб завышал спонсорские доходы в отчетах с 2012 по 2016 год. «Ман Сити» может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

По данным Transfermarkt, самым составом в лиге 2 обладает «Сэлфорд Сити» — общая стоимость его игроков составляет 5,78 миллиона евро (в среднем 206 тысяч). Общая стоимость футболистов «Ман Сити» — 1,29 миллиарда евро (средняя — 53,7 миллиона). Один Рахим Стерлинг по версии портала стоит в три раза дороже всего состава «Сэлфорда».