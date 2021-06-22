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Месси сравнялся с Маскерано по играм за сборную Аргентины с капитанской повязкой

02:47
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Сборная Аргентины сыграет против Парагвая в 3-м туре Кубка Америки. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.

Нападающий Лионель Месси выйдет на поле в стартовом составе и с капитанской повязкой. Для него это будет 147-й матч в качестве капитана своей национальной команды.

По этому показателю Месси сравнялся с полузащитником Хавьером Маскерано, который выступал за сборную с 2003 по 2018 год.

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Евгений Козинов все материалы автора
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