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Лента новостей
Президент "Зенита" уже встречался с Пеллегрини?
Путь чемпионов
20 апреля 12:25
2
Эксклюзивные интервью с героями Лиги чемпионов!
Путь чемпионов
20 апреля 12:00
4
"Бенфика" – "Бавария". Главные цифры о соперниках
Эксклюзив
12 апреля 18:20
"Атлетико" – "Барселона". Главные цифры о соперниках
Эксклюзив
12 апреля 18:15
"Реал" - "Вольфсбург". Главные цифры о соперниках
Путь чемпионов
11 апреля 15:45
"Манчестер Сити" - "ПСЖ". Главные цифры о соперниках
Путь чемпионов
11 апреля 15:35
"Бавария" - "Бенфика". Главные цифры о соперниках
Путь чемпионов
5 апреля 21:45
"Барселона" - "Атлетико". Главные цифры о соперниках
Путь чемпионов
5 апреля 21:45
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Все материалы
Максим Калиниченко: "Президент "Валенсии" предлагал 5 игроков в обмен на часы Червиченко"
Новый герой рубрики "Путь чемпионов" – знаменитый полузащитник московского "Спартака".
Путь чемпионов
21 апреля 17:00
Игорь Добровольский: "Почему я должен завидовать Аленичеву?"
Следующий герой рубрики - обладатель Кубка чемпионов.
Эксклюзив
Путь чемпионов
20 апреля 17:00
1
"Игроков ЦСКА продадите через мой труп!" – сказал я. Генерал ответил: "Труп будет"
Геннадий Костылев - о своем чемпионском пути.
Эксклюзив
Путь чемпионов
20 апреля 11:30
5
Валерий Кечинов: "Спартак" был способен дойти до финала Лиги чемпионов"
Полузащитник блистал в составе "Спартака" в 1990-е.
Эксклюзив
Путь чемпионов
18 апреля 15:10
1
Валерий Газзаев: "Жду финал "Реал" - "Бавария"
Выдающийся российский тренер поделился мнением о вылете "Барселоны" и поддержал Акинфеева.
Эксклюзив
Путь чемпионов
15 апреля 00:00
7
Дитер Хенесс: "Атака "Баварии" даже сильнее, чем у "Барсы"
Новый герой рубрики "Путь чемпионов" – знаменитый немецкий бомбардир.
Эксклюзив
Путь чемпионов
13 апреля 19:30
"Бенфика" – "Бавария". Главные цифры о соперниках
Каковы шансы "Бенфики" на полуфинал Лиги чемпионов?
Эксклюзив
Путь чемпионов
12 апреля 18:20
Юрий Семин: "После "Тироля" министр расцеловал всех игроков "Локомотива"
Герой рубрики "Путь чемпионов" - Юрий Семин.
Эксклюзив
Путь чемпионов
12 апреля 18:15
1
"Атлетико" – "Барселона". Главные цифры о соперниках
Перед ответным матчем двух испанских грандов "СЭ" изучил статистику команд.
Эксклюзив
Путь чемпионов
12 апреля 18:15
Торстен Финк: "Рана 1999 года зажила благодаря победе-2001"
Победитель Лиги чемпионов - о своем пути к титулу.
Эксклюзив
Путь чемпионов
11 апреля 17:30
"Реал" - "Вольфсбург". Главные цифры о соперниках
В чем "Вольфсбург" превосходит "Реал", кроме счета первого матча?
Путь чемпионов
11 апреля 15:45
"Манчестер Сити" - "ПСЖ". Главные цифры о соперниках
Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" "СЭ" изучил статистику соперников.
Путь чемпионов
11 апреля 15:35
Юрий Никифоров: "Юран сказал Романцеву: "Иваныч, забьем не три, а четыре!"
Юрий Никифоров - о главном клубном турнире Европы.
Путь чемпионов
11 апреля 15:30
6
Дмитрий Хохлов: "Болею за "Барселону" со времен Кройфа"
"СЭ" продолжает рубрику, посвященную главному футбольному турниру планеты.
Путь чемпионов
6 апреля 19:10
Роман Шаронов: "Месси и Иньеста – не инопланетяне"
"СЭ" открывает новую рубрику, посвященную главному футбольному турниру планеты.
Путь чемпионов
6 апреля 19:00
1
"Бавария" - "Бенфика". Главные цифры о соперниках
Наиболее интересные выкладки по соперникам.
Путь чемпионов
5 апреля 21:45
"Барселона" - "Атлетико". Главные цифры о соперниках
Наиболее интересные выкладки по соперникам.
Путь чемпионов
5 апреля 21:45
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