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Максим Калиниченко: "Президент "Валенсии" предлагал 5 игроков в обмен на часы Червиченко"

Новый герой рубрики "Путь чемпионов" – знаменитый полузащитник московского "Спартака".
Путь чемпионов
21 апреля 17:00

Игорь Добровольский: "Почему я должен завидовать Аленичеву?"

Следующий герой рубрики - обладатель Кубка чемпионов.
Эксклюзив
Путь чемпионов 20 апреля 17:00 1

"Игроков ЦСКА продадите через мой труп!" – сказал я. Генерал ответил: "Труп будет"

Геннадий Костылев - о своем чемпионском пути.
Эксклюзив
Путь чемпионов 20 апреля 11:30 5

Валерий Кечинов: "Спартак" был способен дойти до финала Лиги чемпионов"

Полузащитник блистал в составе "Спартака" в 1990-е.
Эксклюзив
Путь чемпионов 18 апреля 15:10 1

Валерий Газзаев: "Жду финал "Реал" - "Бавария"

Выдающийся российский тренер поделился мнением о вылете "Барселоны" и поддержал Акинфеева.
Эксклюзив
Путь чемпионов 15 апреля 00:00 7

Дитер Хенесс: "Атака "Баварии" даже сильнее, чем у "Барсы"

Новый герой рубрики "Путь чемпионов" – знаменитый немецкий бомбардир.
Эксклюзив
Путь чемпионов 13 апреля 19:30

"Бенфика" – "Бавария". Главные цифры о соперниках

Каковы шансы "Бенфики" на полуфинал Лиги чемпионов?
Эксклюзив
Путь чемпионов 12 апреля 18:20

Юрий Семин: "После "Тироля" министр расцеловал всех игроков "Локомотива"

Герой рубрики "Путь чемпионов" - Юрий Семин.
Эксклюзив
Путь чемпионов 12 апреля 18:15 1

"Атлетико" – "Барселона". Главные цифры о соперниках

Перед ответным матчем двух испанских грандов "СЭ" изучил статистику команд.
Эксклюзив
Путь чемпионов 12 апреля 18:15

Торстен Финк: "Рана 1999 года зажила благодаря победе-2001"

Победитель Лиги чемпионов - о своем пути к титулу.
Эксклюзив
Путь чемпионов 11 апреля 17:30

"Реал" - "Вольфсбург". Главные цифры о соперниках

В чем "Вольфсбург" превосходит "Реал", кроме счета первого матча?
Путь чемпионов
11 апреля 15:45

"Манчестер Сити" - "ПСЖ". Главные цифры о соперниках

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" "СЭ" изучил статистику соперников.
Путь чемпионов
11 апреля 15:35

Юрий Никифоров: "Юран сказал Романцеву: "Иваныч, забьем не три, а четыре!"

Юрий Никифоров - о главном клубном турнире Европы.
Путь чемпионов
11 апреля 15:30 6

Дмитрий Хохлов: "Болею за "Барселону" со времен Кройфа"

"СЭ" продолжает рубрику, посвященную главному футбольному турниру планеты.
Путь чемпионов
6 апреля 19:10

Роман Шаронов: "Месси и Иньеста – не инопланетяне"

"СЭ" открывает новую рубрику, посвященную главному футбольному турниру планеты.
Путь чемпионов
6 апреля 19:00 1

"Бавария" - "Бенфика". Главные цифры о соперниках

Наиболее интересные выкладки по соперникам.
Путь чемпионов
5 апреля 21:45

"Барселона" - "Атлетико". Главные цифры о соперниках

Наиболее интересные выкладки по соперникам.
Путь чемпионов
5 апреля 21:45
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