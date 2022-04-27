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«Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома обыграл «Реал» в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Бернарду Силва («Манчестер Сити») забивает гол в ворота «Реала».
Фото Reuters
Борьба Фернандинью («Манчестер Сити») и Начо («Реал»).
Фото Reuters
1/2
Совершенно восхитительные 4:3.
Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:3
Реал
Голы
Де Брейне, 2 (1:0), Габриэл Жезус, 11 (2:0), Бензема, 33 (2:1), Фоден, 53 (3:1), Винисиус Жуниор, 55 (3:2), Бернарду Силва, 74 (4:2), Бензема, 82 (4:3)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс (Фернандинью, 36) Зинченко Ляпорт Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Габриэл Жезус (Стерлинг, 83) Махрез Фоден
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба (Начо, 46) Менди Кроос Модрич (Себальос, 79) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Асенсио, 88) Родригу (Камавинга, 70)
Предупреждения
Фернандинью 81’  -  Начо 90+3’
Судьи
Ковач (Румыния)

Когда-то Карло Анчелотти нанес Пепу Гвардиоле самое болезненное поражение в карьере. Нет, каталонец получил однажды 0:4 от «Эвертона», который без «Википедии» и не вспомнишь, кто тогда тренировал (ответ — Роналд Куман, и сейчас это кажется совсем уж смешным). Но в полуфинале Лиги чемпионов-2013/14 «Реал» Папы Карло разбил «Баварию» Пепа концептуально, а потом добрался и до вожделенной десимы, взяв десятый Кубок чемпионов, — в следующие несколько лет эти победы встанут на поток.

Принято считать, что именно тогда и родился ставший уже знаменитым «синдром Гвардиолы», когда он в важнейших матчах либо перестраховывается, либо придумывает какой-то совсем уж мудреный план. Классический пример — вылет от «Лиона» в 2020-м.

Но в этот раз Пеп не стал ничего придумывать. И даже перестраховываться — рядом с Родри в центральной зоне вышли Кевин Де Брейне и Бернарду Силва, а не Илкай Гюндоган. Можно сказать, что подобное сразу дало результат, однако это будет подгонкой ответа под задачу. Голы «Сити» — не результат каких-то гениальных тактических ходов или, наоборот, просчетов. В конце концов, десяти минут слишком мало, чтобы такое начало работать. В данном случае речь об элементарных индивидуальных ошибках.

Давать так смещаться Рияду Марезу — страшно наивно. Ну и центральные полузащитники «Реала» проспали рывок Де Брейне в штрафную. А потом Габи Жезус просто раскрутил Давида Алабу.

Доминирование «Сити» казалось тотальным, но нынешний «Реал» довольно спокойно относится к тому, что его возят физиономией о газон, да еще и прыгают при этом сверху. Так было на протяжении 150 минут с «ПСЖ» и почти весь ответный матч с «Челси». Этой команде достаточно полушанса, чтобы все перевернуть. В этот раз таким триггером стал эпизод с неаккуратным пасом Эдерсона на Джона Стоунса и возникшим из этого моментом Винисиуса. Он дал ощущение, что «Реал» еще побарахтается, а окончательно разжег огонь Карим Бензема (удивительно, правда?).

Гол Винисиуса — тоже эпизод, пусть и гениальный. За пару минут до этого «Сити» забил третий и вроде бы доминировал в начале второго тайма, но в этом весь «Реал» образца сезона-2021/22. Вот даже интересно, реализуй свои моменты Марез и Фил Фоден при счете 2:0, все сложилось бы примерно так же или от такого Мадрид уже не оправился бы? Алжирец, кстати, своим промахом страшно рассердил Гвардиолу: тот не стал хвататься за голову или что-то в этом духе, а начал яростно орать на Мареза за то, что тот пробил, а не покатил мяч на пустые Фодену или Де Брейне — выход «3-в-1» следовало доводить до ума.

Для Пепа вообще самый страшный кошмар, когда его команда играет неправильно или не контролирует ситуацию. Лихая перестрелка — не стихия «Сити». Но «Реал» сумел втянуть в нее соперника, ловя те самые эпизоды, а еще и удачу — пенальти, издевательски забитый Бензема паненкой, конечно, смешной и совершенно случайный. Тогда как реализация у «МС» оказалась средней.

И, кстати, встреча наглядно показала, насколько важен для «Реала» Тибо Куртуа: если бельгиец не тащит, то все становится очень плохо. А здесь он не только не спасал, но и зевнул удар Бернарду Силвы в ближний угол.

Но зато все вместе это сложилось в восхитительное шоу. Пожалуй, это был лучший матч нынешней Лиги чемпионов, который точно будут вспоминать и пересматривать еще долго. Примерно как игру «МЮ» и «Реала» в 2003-м с хет-триком Роналдо. Согласно легенде, побывав на ней, Роман Абрамович захотел купить футбольный клуб. Возможно, эта встреча вдохновит еще какого-нибудь бизнесмена.

Кевин де Брейне
Роналд Куман
Тибо Куртуа
Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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