Бензема стал для «Реала» новым Криштиану Роналду. Только он способен вытянуть Мадрид в финал Лиги чемпионов

33-летний французский нападающий — главная надежда сливочных.

Когда у клуба есть звезда уровня Криштиану Роналду, он обречен думать о том, что будет после. А точнее — кто станет новым лицом команды, которая привыкла быть лучшей во всем? В «Реале» этим вопросом, безусловно, задавались, но не могли предположить, что расставание с португальские гением получится насколько стремительным, настолько и преждевременным.

Изначально же ставка на прокачку Винисиуса Жуниора выглядела абсолютно логичной. Это потом начался лихорадочный поиск нового кумира «Сантьяго Бернабеу», вылившийся в покупку Эдена Азара и вручение ему сакрального для «Королевского клуба» седьмого номера. Однако бельгиец перманентно травмирован, а Винисиус все еще в переходном возрасте.

Карим Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов ??



Список выглядит так:

1?? Роналду — 134 гола;

2?? Месси — 120 голов;

3?? Левандовски — 73 гола;

4?? Бензема и Рауль — 71 гол. pic.twitter.com/gAFYiuybql — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 27, 2021

Для «Реала» это в той или иной степени проблема, но точно не катастрофа, потому что у Мадрида появился новый король. Хотя что значит появился? Карим Бензема в команде уже 12 сезонов. Француз успел поиграть еще с Раулем, которого во вторник он догнал по количеству голов в Лиге чемпионов, и теперь делит с легендой сливочных четвертое место. Выше — только небожители в лице Роналду (134) и Лео Месси (119), а также Роберт Левандовски (73).

Правда, есть один нюанс — все свои мячи в главном еврокубке Бензема забил с игры, и уже один этот факт позволяет говорить об уникальности 33-летнего нападающего. Тем сложнее поверить в то, что одно время Флорентино Перес подумывал о продаже француза. Это в принципе в стиле сумасбродного президента «Реала», который очень любит громкие имена. Его, например, не устраивал Кейлор Навас, хотя костариканец был великолепен в трех триумфально закончившихся лигочемпионских кампаниях.

?? Karim Benzema has now scored in 4 different Champions League semi-final ties:



2?0?1?3?? Dortmund ??

2?0?1?4?? Bayern ??

2?0?1?8?? Bayern ???

2?0?2?1?? Chelsea ??#UCL pic.twitter.com/3ymnQNjbjH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

Всякий раз голкипера отстаивал Зинедин Зидан, но стоило тренеру уйти, как Перес воплотил в жизнь свою давнюю мечту и подписал Тибо Куртуа. Бельгиец действительно великолепен в последних двух сезонах, но, глядя на игру Наваса в «ПСЖ», нет-нет да и задаешься вопросом: был ли смысл тратить 40 миллионов евро и включать в сделку с «Челси» Матео Ковачича, когда вратарь на годы у тебя уже имелся, и вопросов к его игре не возникало?

К счастью, с Бензема все сложилось иначе, а самым верным решением Переса оказалась покупка форварда у «Лиона». Хотя и тогда у «Реала» была совсем другая цель номер один, однако «Валенсия» категорически отказалась продавать Давида Вилью. На тот момент уже состоявшуюся звезду, который к тому же был на шесть лет старше французского новичка «Реала». Но Вилья уже год как закончил карьеру и с 2014-го зарабатывал на безбедную старость в МЛС и японской J-лиге, а Бензема по-прежнему в большой игре.

Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus:



Karim Benzema — 15

Cristiano Ronaldo — 14 pic.twitter.com/slDjhWwcWo — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2021

И если во времена Роналду, несмотря на впечатляющую статистику, француз все равно оставался в тени пятикратного обладателя «Золотого мяча», то сейчас он бесспорная прима «Реала». В той же Лиге чемпионов за последние три сезона он забил больше Криштиану — 15 голов против 14. И после ухода португальца именно Бензема имеет лучшие в мадридской команде показатели как по забитым мячам во всех турнирах (85), так и по результативным передачам (29).

Эти цифры лишь подчеркивают величие француза, но, кажется, не до конца раскрывают его роль в игре сливочных. Бензема может быть разным, и роль идеального напарника для Роналду, который стягивал на себя внимание защитников, расчищал зоны для португальца и был прекрасен в подыгрыше, здорово развила диапазон возможностей Бензема.

Его постоянные уходы в глубину поля — это не банальный поиск мяча, потому что, обыгравшись с партнером, спустя пару секунд он уже будет находиться в самой горячей точке штрафной. Или рядом с ней, чтобы вывести на удар кого-то из одноклубников. По мощи и интенсивности в том числе черновой работы и участию в прессинге с Бензема в современном футболе из центральных нападающих сопоставим разве что Эдинсон Кавани.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ?



Рамос с трибун аплодирует стоя ?https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

«Он стал более разносторонним игроком, и он уже не чистая «девятка», — подтверждает эту мысль Зидан. — Карим думает не только о голах, и за это я его люблю. Он умеет комбинировать с партнерами и создавать для них моменты, и он умеет забивать, когда команда нуждается в этом больше всего».

Этому комментарию Зизу почти четыре месяца, но после матча с «Челси» он актуален как никогда. Лондонцы были лучше, первой звездой матча назвали захватившего центр поля Нголо Канте, а «Реал» всего один раз попал в створ ворот. Но как попал! Убийственный выстрел с лета с подработкой мяча головой — это высший пилотаж. Если через неделю на «Стэмфорд Бридж» кто-то и сможет вытянуть сливочных в финал, то только Бензема.