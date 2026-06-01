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1 июня, 18:43

Футболисты «ПСЖ» вынесли трофеи Лиги чемпионов на корт «Ролан Гаррос»

Сергей Филин
Фото Getty Images

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле, Уоррен Заи-Эмери, Дезире Дуэ и Брэдли Барколя появились на Открытом чемпионате Франции с двумя кубками Лиги чемпионов.

Фото Getty Images

Игроки вышли на Корт Филиппа Шатрие в Париже перед матчем четвертого круга «Ролан Гаррос», в котором встречаются канадец Феликс Оже-Альяссим и чилиец Алехандро Табило.

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30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) в финале Лиги чемпионов. Парижане завоевали кубок ЛЧ второй раз подряд.

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Усман Дембеле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Ролан Гаррос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Брэдли Барколя
Дезире Дуэ
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