Мадридцы и лондонцы забили друг другу по одному мячу под сильный ливень и при великолепной игре французского опорника синих. Вопрос о финалисте Лиги чемпионов отложен на ответный матч.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«Реал» (Испания) — «Челси» (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 14 (0:1). Бензема, 29 (1:1).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Одриосола, 77), Варан, Начо, Карвахаль (Асенсио, 77), Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема (Родригу, 90+2), Винисиус Жуниор (Азар, 66).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 67), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Маунт, Вернер (Хаверц, 66), Пулишич (Зиех, 66).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, 27. Пулишич, 38. Кроос, 60. Марселу, 65. Варан, 78. Одриосола, 89.

Судья: Маккели (Голландия).

27 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Ответный матч пройдет 5 мая.

Как же хорошо, что Суперлигу так быстро задушили! Боссы топ-клубов вправе жаловаться на график, на целесообразность реформы Лиги чемпионов, но новый проект загубил бы все уже сейчас. Вы же не забыли, что УЕФА грозился лишить «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» мест в полуфинале, так как они с другими клубами восстали против него?

Нет, ЛЧ может меняться, но ее саму заменить не может ничто. Наверняка кто-то из футболистов подумал об этом, когда услышал знаменитый гимн перед стартовым свистком.

По-моему, прекрасно и то, что «Челси» с «Реалом» вообще впервые встретились в Лиге чемпионов. В Суперлиге они бы рубились постоянно и уже давно надоели бы каждому. А тут — интерес с эффектом новизны. Да еще и в классном антураже ливня — хотя его и в Суперлиге не избежали бы.

В матче присутствовала скрытая интрига — как чеховское ружье, которое висело на стене и должно было выстрелить. Естественно, речь об Азаре — «Челси» почти два года назад продал бельгийца «Реалу» за 100 миллионов евро, но за это время хавбек — пусть и из-за травм — деградировал до игрока ротации. Во вторник Эден вышел на замену, но за половину тайма почти ничего яркого не показал — разве что один классный разрезающий пас в штрафную синих в условиях ограниченного пространства.

Former Chelsea star Eden Hazard starts the first leg on the bench.#UCL pic.twitter.com/5NygXuxgDb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 202

У этой встречи были другие герои. Главный, пожалуй, Канте. Хавбек «Челси» при Фрэнке Лэмпарде сдал, но сейчас снова расцветает. Особое удовольствие — наслаждаться работой опорного полузащитника, который выгрызает все мячи в своей зоне. При этом гости по числу центральных хавбеков уступали мадридцам, но Канте с помощью Жоржинью сделал то, что не получилось у «Ливерпуля» в четвертьфинале с «Реалом», — не уступил середину поля.

Zidane has faced Tuchel 4 times as a coach and never emerged victorious (3D 1L)...#UCL pic.twitter.com/y1GAZmE4me — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

Зинедин Зидан вообще в этом матче удивил: в три центральных защитника сливочные выстраиваются редко, причем чаще всего с Лукасом Васкесом на фланге. На этот раз у мадридцев вышли пять номинальных защитников, но они не уберегли команду от супермомента Вернера и точного удара Пулишича на первых минутах. Куртуа — другой экс-футболист «Челси» в составе «Реала» — спас хозяев от гола немца, но американец открыл счет.

? Пулишич просто загипнотизировал всю защиту «Реала» и хладнокровно переиграл Куртуа ?



? Смотрим дальше:https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/hhHbJvWiYF — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

Мадридцы в позиционной игре и контратаках так и не забили. Может быть, мешал сильнейший дождь. Может быть, плохо изученная схема. Может быть, Канте. Может быть, усталость — график у «Реала» сумасшедший. Поэтому, наверное, хозяева должны радоваться и голу Бензема со «стандарта».

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ?



Рамос с трибун аплодирует стоя ?https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

Второй тайм снова навеял мысли о Суперлиге. Создатели проекта нас убеждали в том, что увеличение числа матчей с участием топ-клубов приведет к более зрелищному футболу. Но вот свежайший пример — скучные 45 минут, на фоне которых воскресная битва «Уфы» и «Сочи» выглядит шедевром мирового спорта. И это совсем не новость — вывеска никогда не может гарантировать зрелищность.

В итоге мы получали неплохой первый тайм и унылый второй, а также два гола и нерешенный вопрос о финалисте. Последнее — лучший итог встречи. Шансы «Реала» и «Челси» остаются равными, так что через неделю будет интереснее.