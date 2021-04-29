«Манчестер Сити» перевернул матч в Париже за семь минут. Гвардьола — в шаге от финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (1:0)
Голы: Маркиньюс, 15 (1:0). Де Брейне, 64 (1:1). Махрез, 71 (1:2).
«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Баккер, Гей, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Неймар, Мбаппе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва.
Предупреждения: Жоау Канселу, 31. Паредес, 70. Неймар, 74. Де Брейне, 86.
Удаление: Гей, 77.
Судья: Брих (Германия).
28 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Ответный матч пройдет 4 мая.
В массовом сознании «ПСЖ» против «Манчестер Сити» — это противостояние денежных мешков, щедро набитых ближневосточными нефтедолларами. Битва клубов-нуворишей, которых вроде как никто не любит, а УЕФА неоднократно наказывал за нарушение финансового fair play. Англичан чиновники и вовсе едва не забанили, но дорогие и матерые адвокаты успешно использовали во время апелляции как раз таки кейс «ПСЖ».
Правда, в последнее время и те и другие добавили себе плюсиков в карму в истории с Суперлигой. Париж и вовсе в нее не вступил (главным образом, правда, из-за шкурных бизнес-интересов катарских владельцев), «Сити» очень долго колебался и в итоге первым вышел из проекта.
Но, честно говоря, все это скучно. Куда круче противостояние двух тренеров — Маурисио Почеттино и Пепа Гвардьолы. Работая в Англии, аргентинец превратил свой «Тоттенхэм» в прессинг-машину, сравнимую с «Ливерпулем» Юргена Клоппа в его лучшие дни. «Шпоры» стали одним из самых неудобных соперников для «МС», постоянно заставляя Гвардьолу искать новые ходы. Противостояние в четвертьфинале ЛЧ-2018/19 стало классикой жанра, пусть и запомнилось в первую очередь благодаря отмененному ВАР голу Рахима Стерлинга на последних секундах ответной встречи.
Однако на этот раз «ПСЖ» Почеттино не душил «МанСити» прессингом. Но это и логично. Во-первых, Неймар и Анхель Ди Мария — это не трудолюбивые Харри Кейн и Сон Хын Мин, способные бегать до тошноты. Во-вторых, Маурисио принял парижан в декабре, не проводил с ними предсезонку, а в нынешнем спрессованном до безумия графике главное — успевать восстанавливаться.
Тем не менее первый тайм получился для «ПСЖ» едва ли не идеальным. Хозяева очень компактно оборонялись, успевая создавать численное преимущество почти на всех участках поля. А в атаке нашли свой шанс после углового (кстати, «Тоттенхэм» Почеттино регулярно забивал «Сити» со стандартов, как, например, Фернандо Льоренте решающий мяч в том самом четвертьфинале).
Но проблема в том, что контригра у «ПСЖ» при всем при этом не особенно ладилась. Возможно, это связано с состоянием Кильяна Мбаппе, который едва восстановился после травмы. Он вспыхнул всего раз, когда во втором тайме сделал клоунов из проводящих, между прочим, сильнейший сезон Джона Стоунса и Рубена Диаша, но Марко Верратти не успел к прострелу форварда.
«Сити» же, такое ощущение, весь первый тайм просто трясло. Гвардьола на этот раз не стал ничего изобретать, оставив базовые настройки — схема 4-3-3 с ложной «девяткой», которую как обычно исполнял Кевин Де Брейне. Никаких излишне заумных планов, которые губили «МС» в прошлом. Но успокоилась и заиграла команда только после перерыва.
Голы, конечно, во многом получились случайными, особенно первый от Де Брейне. Но оба вытекали из логики игры — уже «Сити» диктовал свои условия: у гостей стал быстро ходить мяч, заработал прессинг. А после удаления Идриссы Гея, который чуть не сломал ногу Илкаю Гюндогану, почти все было ясно.
1:2 на своем поле — не приговор, учитывая, как «ПСЖ» недавно выглядел в гостях у «Барселоны» и «Баварии». Но нынешний «Сити» — команда иного уровня. Гвардьола очень близок к своему первому за 10 лет финалу Лиги чемпионов.
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