«ПСЖ» был хорош в первом тайме, но этого оказалось мало — поражение 1:2.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Маркиньюс, 15 (1:0). Де Брейне, 64 (1:1). Махрез, 71 (1:2).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Баккер, Гей, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва.

Предупреждения: Жоау Канселу, 31. Паредес, 70. Неймар, 74. Де Брейне, 86.

Удаление: Гей, 77.

Судья: Брих (Германия).

28 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Ответный матч пройдет 4 мая.

В массовом сознании «ПСЖ» против «Манчестер Сити» — это противостояние денежных мешков, щедро набитых ближневосточными нефтедолларами. Битва клубов-нуворишей, которых вроде как никто не любит, а УЕФА неоднократно наказывал за нарушение финансового fair play. Англичан чиновники и вовсе едва не забанили, но дорогие и матерые адвокаты успешно использовали во время апелляции как раз таки кейс «ПСЖ».

Правда, в последнее время и те и другие добавили себе плюсиков в карму в истории с Суперлигой. Париж и вовсе в нее не вступил (главным образом, правда, из-за шкурных бизнес-интересов катарских владельцев), «Сити» очень долго колебался и в итоге первым вышел из проекта.

Но, честно говоря, все это скучно. Куда круче противостояние двух тренеров — Маурисио Почеттино и Пепа Гвардьолы. Работая в Англии, аргентинец превратил свой «Тоттенхэм» в прессинг-машину, сравнимую с «Ливерпулем» Юргена Клоппа в его лучшие дни. «Шпоры» стали одним из самых неудобных соперников для «МС», постоянно заставляя Гвардьолу искать новые ходы. Противостояние в четвертьфинале ЛЧ-2018/19 стало классикой жанра, пусть и запомнилось в первую очередь благодаря отмененному ВАР голу Рахима Стерлинга на последних секундах ответной встречи.

? Kylian Mbapp? & Neymar ?



Name a better duo right now ?#UCL pic.twitter.com/24zXtjXkTt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

Однако на этот раз «ПСЖ» Почеттино не душил «МанСити» прессингом. Но это и логично. Во-первых, Неймар и Анхель Ди Мария — это не трудолюбивые Харри Кейн и Сон Хын Мин, способные бегать до тошноты. Во-вторых, Маурисио принял парижан в декабре, не проводил с ними предсезонку, а в нынешнем спрессованном до безумия графике главное — успевать восстанавливаться.

Тем не менее первый тайм получился для «ПСЖ» едва ли не идеальным. Хозяева очень компактно оборонялись, успевая создавать численное преимущество почти на всех участках поля. А в атаке нашли свой шанс после углового (кстати, «Тоттенхэм» Почеттино регулярно забивал «Сити» со стандартов, как, например, Фернандо Льоренте решающий мяч в том самом четвертьфинале).

Маркиньос прыгнул выше всех в штрафной «Сити» и переправил мяч в ворота ?



Как быстрый гол Парижа поменяет игру, смотрим на Матч ТВ pic.twitter.com/Gc6C5CWFX6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

Но проблема в том, что контригра у «ПСЖ» при всем при этом не особенно ладилась. Возможно, это связано с состоянием Кильяна Мбаппе, который едва восстановился после травмы. Он вспыхнул всего раз, когда во втором тайме сделал клоунов из проводящих, между прочим, сильнейший сезон Джона Стоунса и Рубена Диаша, но Марко Верратти не успел к прострелу форварда.

«Сити» же, такое ощущение, весь первый тайм просто трясло. Гвардьола на этот раз не стал ничего изобретать, оставив базовые настройки — схема 4-3-3 с ложной «девяткой», которую как обычно исполнял Кевин Де Брейне. Никаких излишне заумных планов, которые губили «МС» в прошлом. Но успокоилась и заиграла команда только после перерыва.

Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы ?



Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

Голы, конечно, во многом получились случайными, особенно первый от Де Брейне. Но оба вытекали из логики игры — уже «Сити» диктовал свои условия: у гостей стал быстро ходить мяч, заработал прессинг. А после удаления Идриссы Гея, который чуть не сломал ногу Илкаю Гюндогану, почти все было ясно.

Марез прошил стенку «ПСЖ» со штрафного, которая рассыпалась ???



Паредес, Кимпембе, ну кто так прыгает? pic.twitter.com/zNdADOQTM8 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

1:2 на своем поле — не приговор, учитывая, как «ПСЖ» недавно выглядел в гостях у «Барселоны» и «Баварии». Но нынешний «Сити» — команда иного уровня. Гвардьола очень близок к своему первому за 10 лет финалу Лиги чемпионов.