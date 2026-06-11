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Сегодня, 00:42

«Барселона» подала заявку на проведение финала ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»

Руслан Минаев

«Барселона» объявила о том, что клуб подал официальную заявку в УЕФА на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2028/29.

Отмечается, что место проведения финала ЛЧ-2029 станет известно в последнем квартале 2026 года.

«Эта заявка подчеркивает статус Барселоны как города с богатым опытом проведения крупных международных мероприятий, а «Камп Ноу» — как стадиона мирового уровня», — говорится на сайте «Барселоны».

В последний раз «Камп Ноу» принимал финал ЛЧ в 1999 году. В матче за трофей «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию» со счетом 2:1.

«Барселона» в последний раз выходила в финал ЛЧ в 2015, победив в матче за титул «Ювентус» (3:1).

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