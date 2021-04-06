Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тренерский штаб «ПСЖ» огласил заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

12:49
Теги:

Стало известно, кого тренерский штаб «ПСЖ» заявил на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Заявка «ПСЖ»: Баккер, Дагба, Диалло, Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Кин, Керер, Кимпембе, Летелье, Маркиньос, Мбаппе, Нагера, Навас, Неймар, Перейра, Пембеле, Рафинья, Рико, Сарабия.

Отметим, Мауро Икарди, Лейвин Кюрзава, Леандро Паредес и Марко Верратти пропустят этот матч.

Встреча «Баварии» с «ПСЖ» состоится в среду, 7 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 206
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...