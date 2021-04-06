Тренерский штаб «ПСЖ» огласил заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»

Стало известно, кого тренерский штаб «ПСЖ» заявил на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Заявка «ПСЖ»: Баккер, Дагба, Диалло, Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Кин, Керер, Кимпембе, Летелье, Маркиньос, Мбаппе, Нагера, Навас, Неймар, Перейра, Пембеле, Рафинья, Рико, Сарабия.

Отметим, Мауро Икарди, Лейвин Кюрзава, Леандро Паредес и Марко Верратти пропустят этот матч.

Встреча «Баварии» с «ПСЖ» состоится в среду, 7 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.