Тренерский штаб «ПСЖ» огласил заявку на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
12:49
Стало известно, кого тренерский штаб «ПСЖ» заявил на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Заявка «ПСЖ»: Баккер, Дагба, Диалло, Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Кин, Керер, Кимпембе, Летелье, Маркиньос, Мбаппе, Нагера, Навас, Неймар, Перейра, Пембеле, Рафинья, Рико, Сарабия.
Отметим, Мауро Икарди, Лейвин Кюрзава, Леандро Паредес и Марко Верратти пропустят этот матч.
Встреча «Баварии» с «ПСЖ» состоится в среду, 7 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 мск.
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