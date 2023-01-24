Фернанду Сантуш официально назначен главным тренером сборной Польши

Фернанду Сантуш официально назначен главным тренером сборной Польши, сообщает пресс-служба Польской федерации.

По данным СМИ, контракт с 68-летним специалистом заключен до 2026 года.

На чемпионате мира-2022 Португалия под его руководством дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Бывший главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул свой пост 31 декабря 2022 года.