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Сегодня, 15:45

Фернанду Сантуш официально назначен главным тренером сборной Польши

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фернанду Сантуш (посередине).
Фото Польский футбольный союз

Фернанду Сантуш официально назначен главным тренером сборной Польши, сообщает пресс-служба Польской федерации.

По данным СМИ, контракт с 68-летним специалистом заключен до 2026 года.

На чемпионате мира-2022 Португалия под его руководством дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Бывший главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул свой пост 31 декабря 2022 года.

Источник: https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/reprezentacja/fernando-santos-kim-jest-nowy-selekcjoner-reprezentacji-polski
Сборная Польши по футболу
Фернанду Сантуш
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