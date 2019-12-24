AS включил Яшина и Месси в сборную лучших игроков в истории

Испанский AS назвал свою версию сборной лучших игроков в истории футбола. Место в воротах издание доверило советскому голкиперу Льву Яшину, единственному в истории вратарю-обладателю «Золотого мяча».

В числе 11 игроков нашлось место и одному действующему — капитану «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР) — Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия) — Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина) — Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания) — Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).