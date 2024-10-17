Липницкая стала мамой во второй раз. Что об этом известно

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 работает тренером в академии «Ангелы Плющенко», ведет свою группу, посещает турниры, выступает в шоу и не забывает про личную жизнь.

Олимпийская чемпионка Сочи, та самая «девочка в красном платье» Юлия Липницкая — одна из самых скрытных звезд фигурного катания в России. В 2020 году исследования показывали, что, даже не будучи действующей фигуристкой, Липницкая оставалась пятой по количеству поисковых запросов в Википедии на всех языках в своем виде спорта. Тем не менее о ней известно немного. Сама Юлия в свое время объясняла непубличность особенностями характера интроверта.

Тренерская карьера

Довольно быстро завершив карьеру в спорте после победы в командном турнире Олимпиады, чемпионка исчезла из публичного поля. Были попытки создать школу вместе с подругой Еленой Ильиных, но сейчас их пути разошлись — хотя в какой-то момент обе трудились тренерами в академии «Ангелы Плющенко», которая дает шанс многим титулованным спортсменам попробовать себя за бортиком.

И Липницкая на тренерском поприще уже преуспевает. Она руководит своей группой и в начале сезона-2024/25 выводила на юниорские прокаты сборной России талантливую 15-летную Анну Ляшенко из Ростовской области со смелыми программами — песня «Перемен!» группы «Кино» в необычной аранжировке в короткой и темповая Лола Бланк в произвольной.

На первом этапе юниорского «Гран-при России» в Москве Ляшенко стала четвертой.

Юлия Липницкая. Фото Ксения Нуртдинова

Рождение сына

Параллельно с тренерской работой трудолюбивая и не пропускающая ни одного турнира Липницкая незаметно для публики несколько недель назад родила ребенка. Об этом с уверенностью говорят в так называемом бомонде фигурного катания. Источники «СЭ» называют дату на стыке сентября — октября, хотя поверить в это, рассматривая фото и видео, очень трудно.

И даже присутствовавшие на этих соревнованиях и прокатах люди, видя Липницкую на расстоянии нескольких метров, не брались судить о второй беременности. Мол, выглядела необычно, но, если не всматриваться, ничего заметить было невозможно. Правда, и одежду спортсменка носила соответствующую, позволяющую нивелировать изменения фигуры.

Тем не менее сразу четыре источника «СЭ» говорят о том, что Липницкая ждала ребенка — и дождалась сына. Известно и имя отца — это человек из мира фигурного катания, но не тот, которого в СМИ называют мужем олимпийской чемпионки. Экс-фигурист Владислав Тарасенко долгое время находился рядом с Юлией, но сейчас их пути, видимо, разошлись.

Фото Ирина Шарова/Telegram-канал iraandfox

Турниры и шоу

Официально пара Липницкой и Тарасенко не сообщала ни о своей свадьбе, ни о разводе — возможно, отношения так и не были узаконены. Владислав в октябре 2022 года был мобилизован на СВО и с тех пор находится в зоне боевых действий. В июне 2023 года он приезжал в отпуск и даже появлялся на катке, где работал тренером до отъезда — источник «СЭ» охарактеризовал Тарасенко как «изменившегося человека» и констатировал, что встреча прошла «странно». В прошлом году в ответ на просьбу об интервью Тарасенко моментально отправил меня в черный список — через 15 секунд после прочтения сообщения. Рассказывают, что экс-фигуристу и тренеру нравится его новая жизнь.

Не знаем, как в минувшем году прошла встреча Тарасенко и Липницкой, но на соревнованиях Юлия продолжала появляться с кольцом на безымянном пальце правой руки. Так было и на контрольных прокатах юниоров, и на первом этапе юниорского «Гран-при России». Кольцо очень похоже на то, что начало появляться на руке Юлии в 2022 году. Тем не менее у нее, по всей видимости, завязались новые отношения.

Липницкая воспитывает четырехлетнюю дочь Каталину, которая появилась на свет еще до разлуки Юлии и Владислава. С Тарасенко олимпийскую чемпионку связывали многолетние отношения, еще со времен занятий у Этери Тутберидзе. Собеседник «СЭ» рассказывал, что Тарасенко даже мог открыто заступиться за Липницкую перед грозным тренером — это большая редкость.

Также Липницкая продолжает выступать в шоу. В 2024 году она выходила на лед в паре с Дмитрием Михайловым, а в декабре заявлена в главной роли на шоу «Щелкунчик».

Как звездная фигуристка сегодня умудряется успевать везде — решительно непонятно. Ведь Юлия смогла посетить и Мемориал Гринькова 24-25 сентября, а на прошлой неделе пропустила только короткую программу на юниорском «Гран-при России», прибыв на произвольную. Видимо, только такая женщина и могла стать первой русской олимпийской чемпионкой-одиночницей.