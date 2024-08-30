Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Юлия Вячеславовна Липницкая
Дата рождения: 5 июня 1998 года.
Место рождения: Екатеринбург, Россия.
Рост: 160 см.
Вид спорта: фигурное катание.
Детство и юность Юлии Липницкой
Будущая олимпийская чемпионка родилась в Екатеринбурге. Ее мама, Даниела, воспитывала дочь одна, так как отец Вячеслав ушел в армию еще до рождения Юлии и после службы так и не вернулся в семью.
«Когда Юлина мама забеременела, Славку забрали в армию. Оттуда он так и не вернулся. Говорят, сразу после службы уехал в другой город. Даниела в одиночку поднимала девочку. Дала ей свою фамилию. Девушке приходилось трудиться на нескольких работах, даже на базаре. Помню, возвращалась Даниела вся замерзшая. Но она все выдержала: и себя поставила на ноги, и Юлю», — приводит КП.ру слова знакомой семьи Липницких.
Именно мама увидела в дочери талант и большой потенциал. Так 4-летняя Юлия попала на лед: свои первые шаги в фигурном катании девочка делала в СДЮСШОР «Локомотив» в Екатеринбурге.
Для дальнейшего развития успешной карьеры будущей чемпионке необходимо было выбраться из Екатеринбурга. Тогда ее мама сделала все, чтобы они с дочкой переехали в Москву и впоследствии попали в группу Этери Тутберидзе.
«Давайте вернемся к истории Юли Липницкой. Ведь ее привела мама, ей это много чего стоило, она продала все, что у нее было в Екатеринбурге, и приехала сюда, чтобы дочь состоялась. Я не знаю, что она там закрывала, но какая разница? Они это сделали, Юля живет другой жизнью», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Юлия росла скромной девочкой и самым настоящим интровертом. Ей тяжело давалось общение с незнакомыми людьми.
«Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилие над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую», — говорила Липницкая в интервью ФФККР.
Спортивная карьера
Первое время фигуристка тренировалась у Елены Левковец и Марины Войцеховской. После переезда в Москву в марте 2009 года Юлия оказалась в группе Этери Тутберидзе. Под ее руководством Липницкая сумела отточить технику — выучить все тройные прыжки.
К тому же Юлия отличалась гибкостью, так как в ранние годы уделяла много внимания растяжке. Вращения из-за этого выглядели особенно эффектно и вызывали восхищение, даже у знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
К осени 2009 года Липницкая владела всеми тройными прыжками. Спустя два года Юлия была допущена к международным соревнованиям среди юниоров и начала выигрывать свои первые награды.
В сезоне-2011/12 она стала первой на этапах юниорской серии «Гран-при», а затем выиграла и финал турнира. На чемпионате России среди взрослых Юлия стала второй, а на первенстве страны среди юниоров ей не было равных. В марте 2012 года Липницкая также стала чемпионкой мира среди юниоров.
В следующем, предолимпийском сезоне ученица Тутберидзе дебютировала во взрослой серии «Гран-при» и с первой же попытки завоевала медали. Юлия также сумела квалифицироваться в финал, который впоследствии была вынуждена пропустить из-за травмы, как и чемпионат России. Сезон фигуристка завершила с серебром юниорского первенства мира.
В олимпийском сезоне Юлия стала второй в финале «Гран-при» и на чемпионате России. На дебютном первенстве Европы Липницкая в статусе самой молодой участницы стала победительницей. В итоге фигуристку включили в состав сборной России на Олимпиаду в Сочи.
Выступление Юлии Липницкой на Олимпийских играх в Сочи
На Играх-2014 Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Юлия выиграла обе программы и внесла наибольший вклад в победу российской команды (20 очков за два первых места).
В короткой программе фигуристка безошибочно исполнила все семь элементов, в том числе каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной программе под музыку из фильма «Список Шиндлера» Липницкая безупречно сделала сложные каскады: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп.
«Это вообще шедевр просто получился. Мы легли где-то в полвторого или в час, потому что для меня впервые был допинг-контроль после короткой программы. Короткая программа не рано закончилась. И потом еще на допинг-контроле сколько сидели, бумажки какие-то не заполнялись. И мы домой приехали очень поздно, и легли очень поздно, а потом вставать в 8 утра — уже тренировка. Сегодня днем спали как убитые все, с тренером, мамой. Ну, в общем, справились», — сказала Липницкая в эфире Первого канала.
После победы Юлия испытала на себе повышенное внимание со стороны прессы и поклонников. После возвращения в Москву Липницкую буквально караулили у катка. Однако мама спортсменки старалась оберегать свою дочь.
«Спасибо за поздравления. Но вот честно, уже нет сил, утром Юле опять звонили: «Приходите к нам на эфир». А что Юля? Она обычная маленькая девочка и сейчас очень напугана всей этой шумихой. Юля очень много тренируется. Но я очень всех прошу ее не беспокоить. Она все равно ничего не скажет. Ей пока запретили давать интервью», — приводит КП.ру слова Даниелы Липницкой.
К российской фигуристке было много внимания не только со стороны соотечественников, но и за рубежом. Липницкая появилась на обложке европейской и азиатской версии Time, ее имя возглавляло тренды в Twitter. Также многие мировые издания признали ее спортсменкой года, а режиссер Стивен Спилберг поблагодарил фигуристку за воплощение образа девочки в красном пальто.
Однако в личном первенстве Олимпиады Юлии не удалось выступить столь же успешно. Липницкая оказалась лишь пятой. После Олимпийских игр Юлия стала вице-чемпионкой мира, уступив лишь Мао Осаде.
Карьера Юлии Липницкой после Олимпийских игр
В следующем сезоне результаты фигуристки оказались не самыми лучшими. Липницкая завоевала две серебряные медали на этапах «Гран-при», но в финале серии стала лишь пятой. А на чемпионате России-2015 Юлия заняла девятую строчку и де-факто завершила сезон.
Сезон-2015/16 Липницкая начала в группе Тутберидзе и завоевала серебро на «челленджере» в Финляндии и на этапе «Гран-при» во Франции. Но в ноябре фигуристка приняла решение сменить тренера и начала работать с Алексеем Урмановым в Сочи.
На чемпионате России Юлия стала седьмой, что позволило ей получить статус запасной на первенство Европы-2016. На турнир фигуристка в итоге не поехала. В феврале Липницкая стала второй в финале Кубка России, а в марте выиграла Кубок Тироля.
Сезон-2016/17 Юлия начала с серебра на Мемориале Непелы — ей помешали проблемы с музыкой в короткой программе и обострившаяся травма перед произвольной. Этап «Гран-при» в США Липницкая пропустила, на домашнем Кубке «Ростелекома» случилась настоящая драма.
Юлия шла на третьем месте после короткой программы, но по ходу произвольной у нее свело ногу, и ей пришлось остановить выступление. Многие зрители «Мегаспорта» не смогли сдержать слез. После паузы Липницкая все же завершила программу, однако потеряла много баллов из-за штрафов за остановку и падения и стала только 12-й.
Завершение карьеры Юлии Липницкой
Выступление в Москве стало последним в карьере олимпийской чемпионки. В августе 2017 года мама фигуристки объявила, что Юлия завершила спортивную карьеру. Вскоре Липницкая сама сделала соответствующее заявление — в сентябре она дала интервью ФФККР, в котором объяснила свое решение.
Юлия заявила, что не сумела реализовать себя в спорте на сто процентов по причине травм и проблем со здоровьем. Помимо разного рода повреждений, Липницкая страдала от анорексии.
«99 процентов — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась.
Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год...
После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история", — заявила Липницкая ФФККР.
Достижения Юлии Липницкой
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Олимпийская чемпионка (2014, командный турнир).
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Чемпионка Европы (2014).
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Серебряный призер чемпионата мира (2014).
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Чемпионка мира среди юниоров (2012).
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Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2013).
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Серебряный призер финала «Гран-при» (сезон-2013/14).
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Победительница юниорского финала «Гран-при» (сезон-2011/12).
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Двукратный серебряный призер чемпионата России (2012, 2014).
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Чемпионка России среди юниоров (2012).
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Заслуженный мастер спорта России.
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Самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию по современным правилам.
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Самая юная фигуристка женского одиночного разряда, выигравшая олимпийское золото (в командном зачете).
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Самая юная фигуристка женского одиночного разряда, выигравшая титул чемпиона Европы.
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Первая российская фигуристка женского одиночного разряда, завоевавшая олимпийское золото (в командном зачете).
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Первая российская фигуристка в женском одиночном разряде, набравшая более 200 баллов в общем зачете.
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Бывшая рекордсменка мира по общему количеству баллов среди юниорок (187,05), установленного 3 марта 2012 года на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров (побит 16 марта 2014 года Еленой Радионовой).
Жизнь Юлии Липницкой после завершения спортивной карьеры
Сразу после окончания спортивной карьеры — в октябре 2017 года — Липницкая стала работать телекомментатором. Трансляции турниров по фигурному катанию с ее комментариями набирали миллионы просмотров.
В феврале 2018 года совместно с Еленой Ильиных, с которой вместе выступала в командном турнире Олимпийских игр в Сочи, Юлия открыла академию фигурного катания и начала тренерскую карьеру. С тех пор олимпийская чемпионка регулярно проводит мастер-классы и учебно-тренировочные сборы, а также выступает в шоу.
Липницкая ведет закрытый образ жизни, почти не дает интервью и мало фигурирует в информационном поле. В 2020 году Юлия начала работу в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Там олимпийская чемпионка работает и по сей день.
Личная жизнь Юлии Липницкой
Своего мужчину олимпийская чемпионка встретила в достаточно раннем возрасте. Юлия познакомилась со своим будущим супругом в группе Этери Тутберидзе. Избранником Липницкой стал Владислав Тарасенко, который также является фигуристом.
Тутберидзе была первым тренером Тарасенко. Однако сотрудничество Влада и Этери Георгиевны было недолгим — фигурист решил попробовать свои силы в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.
Но в 2014 году он решил вернуться к Тутберидзе. При этом они с Юлией уже были знакомы: фигурист поддерживал Липницкую во время самого главного турнира в ее жизни — на Олимпийских играх в Сочи. По слухам, фигуристы, несмотря на свой юный возраст, уже тогда были парой.
В 2015 году Липницкая и Тарасенко появились вместе на публике — на трибунах «Мегаспорта» во время «Гран-при Москвы». Тогда же Юлия начала делиться снимками в социальных сетях, но которых присутствовал Влад. Но при этом публично свои отношения пара не подтверждала и никак не комментировала.
После завершения карьеры Липницкая и Тарасенко вместе работали на сборах, а впоследствии перешли в академию «Ангелы Плющенко». Но деталей об отношениях пары в публичном пространстве не появлялось.
В 2020 году стало известно о том, что Юлия и Влад станут родителями. Первым новость сообщил один из журналистов-инсайдеров. Фигуристы были шокированы тем, что информация стала достоянием публики. В итоге сама Липницкая сделала заявление.
«Мы с Владом хотели сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на новость. Мы вместе уже много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — отметила Липницкая на «Матч ТВ».
Летом 2020 года Юлия стала мамой — у нее родилась дочка, которую назвали Каталиной. И это все детали о семье Липницкой и Тарасенко. О свадьбе пара не сообщала, однако на пальце олимпийской чемпионки все же появилось обручальное кольцо. Скорее всего, торжественное событие состоялось втайне от всех.
Осенью 2022 года Тарасенко был мобилизован в Вооруженные силы РФ. Ко дню рождения их с Юлией дочери летом 2023 Влад получил возможность увидеть своих близких — вернулся домой на время отпуска. В настоящее время фигурист находится в зоне СВО. Липницкая же воспитывает дочь в одиночку и активно работает тренером.
Социальные сети Юлии Липницкой
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