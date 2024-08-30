Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера

История российской фигуристки.

Юлия Вячеславовна Липницкая

Дата рождения: 5 июня 1998 года.

Место рождения: Екатеринбург, Россия.

Рост: 160 см.

Вид спорта: фигурное катание.

Детство и юность Юлии Липницкой

Будущая олимпийская чемпионка родилась в Екатеринбурге. Ее мама, Даниела, воспитывала дочь одна, так как отец Вячеслав ушел в армию еще до рождения Юлии и после службы так и не вернулся в семью.

«Когда Юлина мама забеременела, Славку забрали в армию. Оттуда он так и не вернулся. Говорят, сразу после службы уехал в другой город. Даниела в одиночку поднимала девочку. Дала ей свою фамилию. Девушке приходилось трудиться на нескольких работах, даже на базаре. Помню, возвращалась Даниела вся замерзшая. Но она все выдержала: и себя поставила на ноги, и Юлю», — приводит КП.ру слова знакомой семьи Липницких.

Именно мама увидела в дочери талант и большой потенциал. Так 4-летняя Юлия попала на лед: свои первые шаги в фигурном катании девочка делала в СДЮСШОР «Локомотив» в Екатеринбурге.

Для дальнейшего развития успешной карьеры будущей чемпионке необходимо было выбраться из Екатеринбурга. Тогда ее мама сделала все, чтобы они с дочкой переехали в Москву и впоследствии попали в группу Этери Тутберидзе.

«Давайте вернемся к истории Юли Липницкой. Ведь ее привела мама, ей это много чего стоило, она продала все, что у нее было в Екатеринбурге, и приехала сюда, чтобы дочь состоялась. Я не знаю, что она там закрывала, но какая разница? Они это сделали, Юля живет другой жизнью», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Юлия росла скромной девочкой и самым настоящим интровертом. Ей тяжело давалось общение с незнакомыми людьми.

«Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилие над собой. Сейчас я намного проще общаюсь с разными людьми, стала гораздо общительнее. Но у меня уже выработались некие привычки, стереотипы, которым я следую», — говорила Липницкая в интервью ФФККР.

Спортивная карьера

Первое время фигуристка тренировалась у Елены Левковец и Марины Войцеховской. После переезда в Москву в марте 2009 года Юлия оказалась в группе Этери Тутберидзе. Под ее руководством Липницкая сумела отточить технику — выучить все тройные прыжки.

К тому же Юлия отличалась гибкостью, так как в ранние годы уделяла много внимания растяжке. Вращения из-за этого выглядели особенно эффектно и вызывали восхищение, даже у знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

К осени 2009 года Липницкая владела всеми тройными прыжками. Спустя два года Юлия была допущена к международным соревнованиям среди юниоров и начала выигрывать свои первые награды.

Юлия Липницкая. Фото Ольга Бенар

В сезоне-2011/12 она стала первой на этапах юниорской серии «Гран-при», а затем выиграла и финал турнира. На чемпионате России среди взрослых Юлия стала второй, а на первенстве страны среди юниоров ей не было равных. В марте 2012 года Липницкая также стала чемпионкой мира среди юниоров.

В следующем, предолимпийском сезоне ученица Тутберидзе дебютировала во взрослой серии «Гран-при» и с первой же попытки завоевала медали. Юлия также сумела квалифицироваться в финал, который впоследствии была вынуждена пропустить из-за травмы, как и чемпионат России. Сезон фигуристка завершила с серебром юниорского первенства мира.

В олимпийском сезоне Юлия стала второй в финале «Гран-при» и на чемпионате России. На дебютном первенстве Европы Липницкая в статусе самой молодой участницы стала победительницей. В итоге фигуристку включили в состав сборной России на Олимпиаду в Сочи.

Выступление Юлии Липницкой на Олимпийских играх в Сочи

На Играх-2014 Липницкая стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Юлия выиграла обе программы и внесла наибольший вклад в победу российской команды (20 очков за два первых места).



В короткой программе фигуристка безошибочно исполнила все семь элементов, в том числе каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной программе под музыку из фильма «Список Шиндлера» Липницкая безупречно сделала сложные каскады: тройной лутц — тройной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп.

«Это вообще шедевр просто получился. Мы легли где-то в полвторого или в час, потому что для меня впервые был допинг-контроль после короткой программы. Короткая программа не рано закончилась. И потом еще на допинг-контроле сколько сидели, бумажки какие-то не заполнялись. И мы домой приехали очень поздно, и легли очень поздно, а потом вставать в 8 утра — уже тренировка. Сегодня днем спали как убитые все, с тренером, мамой. Ну, в общем, справились», — сказала Липницкая в эфире Первого канала.

После победы Юлия испытала на себе повышенное внимание со стороны прессы и поклонников. После возвращения в Москву Липницкую буквально караулили у катка. Однако мама спортсменки старалась оберегать свою дочь.

«Спасибо за поздравления. Но вот честно, уже нет сил, утром Юле опять звонили: «Приходите к нам на эфир». А что Юля? Она обычная маленькая девочка и сейчас очень напугана всей этой шумихой. Юля очень много тренируется. Но я очень всех прошу ее не беспокоить. Она все равно ничего не скажет. Ей пока запретили давать интервью», — приводит КП.ру слова Даниелы Липницкой.

К российской фигуристке было много внимания не только со стороны соотечественников, но и за рубежом. Липницкая появилась на обложке европейской и азиатской версии Time, ее имя возглавляло тренды в Twitter. Также многие мировые издания признали ее спортсменкой года, а режиссер Стивен Спилберг поблагодарил фигуристку за воплощение образа девочки в красном пальто.

Однако в личном первенстве Олимпиады Юлии не удалось выступить столь же успешно. Липницкая оказалась лишь пятой. После Олимпийских игр Юлия стала вице-чемпионкой мира, уступив лишь Мао Осаде.

Карьера Юлии Липницкой после Олимпийских игр

В следующем сезоне результаты фигуристки оказались не самыми лучшими. Липницкая завоевала две серебряные медали на этапах «Гран-при», но в финале серии стала лишь пятой. А на чемпионате России-2015 Юлия заняла девятую строчку и де-факто завершила сезон.

Сезон-2015/16 Липницкая начала в группе Тутберидзе и завоевала серебро на «челленджере» в Финляндии и на этапе «Гран-при» во Франции. Но в ноябре фигуристка приняла решение сменить тренера и начала работать с Алексеем Урмановым в Сочи.

На чемпионате России Юлия стала седьмой, что позволило ей получить статус запасной на первенство Европы-2016. На турнир фигуристка в итоге не поехала. В феврале Липницкая стала второй в финале Кубка России, а в марте выиграла Кубок Тироля.

Сезон-2016/17 Юлия начала с серебра на Мемориале Непелы — ей помешали проблемы с музыкой в короткой программе и обострившаяся травма перед произвольной. Этап «Гран-при» в США Липницкая пропустила, на домашнем Кубке «Ростелекома» случилась настоящая драма.

Юлия шла на третьем месте после короткой программы, но по ходу произвольной у нее свело ногу, и ей пришлось остановить выступление. Многие зрители «Мегаспорта» не смогли сдержать слез. После паузы Липницкая все же завершила программу, однако потеряла много баллов из-за штрафов за остановку и падения и стала только 12-й.

Завершение карьеры Юлии Липницкой

Выступление в Москве стало последним в карьере олимпийской чемпионки. В августе 2017 года мама фигуристки объявила, что Юлия завершила спортивную карьеру. Вскоре Липницкая сама сделала соответствующее заявление — в сентябре она дала интервью ФФККР, в котором объяснила свое решение.

Юлия заявила, что не сумела реализовать себя в спорте на сто процентов по причине травм и проблем со здоровьем. Помимо разного рода повреждений, Липницкая страдала от анорексии.

Юлия Липницкая. Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»

«99 процентов — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась.

Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу. Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год...

После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история", — заявила Липницкая ФФККР.

Достижения Юлии Липницкой

Олимпийская чемпионка (2014, командный турнир).

Чемпионка Европы (2014).

Серебряный призер чемпионата мира (2014).

Чемпионка мира среди юниоров (2012).

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2013).

Серебряный призер финала «Гран-при» (сезон-2013/14).

Победительница юниорского финала «Гран-при» (сезон-2011/12).

Двукратный серебряный призер чемпионата России (2012, 2014).

Чемпионка России среди юниоров (2012).

Заслуженный мастер спорта России.

Самая молодая олимпийская чемпионка по фигурному катанию по современным правилам.

Самая юная фигуристка женского одиночного разряда, выигравшая олимпийское золото (в командном зачете).

Самая юная фигуристка женского одиночного разряда, выигравшая титул чемпиона Европы.

Первая российская фигуристка женского одиночного разряда, завоевавшая олимпийское золото (в командном зачете).

Первая российская фигуристка в женском одиночном разряде, набравшая более 200 баллов в общем зачете.

Бывшая рекордсменка мира по общему количеству баллов среди юниорок (187,05), установленного 3 марта 2012 года на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров (побит 16 марта 2014 года Еленой Радионовой).

Жизнь Юлии Липницкой после завершения спортивной карьеры

Сразу после окончания спортивной карьеры — в октябре 2017 года — Липницкая стала работать телекомментатором. Трансляции турниров по фигурному катанию с ее комментариями набирали миллионы просмотров.

Юлия Липницкая с ученицей. Фото Федор Успенский, «СЭ»

В феврале 2018 года совместно с Еленой Ильиных, с которой вместе выступала в командном турнире Олимпийских игр в Сочи, Юлия открыла академию фигурного катания и начала тренерскую карьеру. С тех пор олимпийская чемпионка регулярно проводит мастер-классы и учебно-тренировочные сборы, а также выступает в шоу.

Липницкая ведет закрытый образ жизни, почти не дает интервью и мало фигурирует в информационном поле. В 2020 году Юлия начала работу в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Там олимпийская чемпионка работает и по сей день.

Личная жизнь Юлии Липницкой

Своего мужчину олимпийская чемпионка встретила в достаточно раннем возрасте. Юлия познакомилась со своим будущим супругом в группе Этери Тутберидзе. Избранником Липницкой стал Владислав Тарасенко, который также является фигуристом.

Тутберидзе была первым тренером Тарасенко. Однако сотрудничество Влада и Этери Георгиевны было недолгим — фигурист решил попробовать свои силы в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

Но в 2014 году он решил вернуться к Тутберидзе. При этом они с Юлией уже были знакомы: фигурист поддерживал Липницкую во время самого главного турнира в ее жизни — на Олимпийских играх в Сочи. По слухам, фигуристы, несмотря на свой юный возраст, уже тогда были парой.

В 2015 году Липницкая и Тарасенко появились вместе на публике — на трибунах «Мегаспорта» во время «Гран-при Москвы». Тогда же Юлия начала делиться снимками в социальных сетях, но которых присутствовал Влад. Но при этом публично свои отношения пара не подтверждала и никак не комментировала.

После завершения карьеры Липницкая и Тарасенко вместе работали на сборах, а впоследствии перешли в академию «Ангелы Плющенко». Но деталей об отношениях пары в публичном пространстве не появлялось.

В 2020 году стало известно о том, что Юлия и Влад станут родителями. Первым новость сообщил один из журналистов-инсайдеров. Фигуристы были шокированы тем, что информация стала достоянием публики. В итоге сама Липницкая сделала заявление.

«Мы с Владом хотели сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на новость. Мы вместе уже много лет. Конечно, хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — отметила Липницкая на «Матч ТВ».

Летом 2020 года Юлия стала мамой — у нее родилась дочка, которую назвали Каталиной. И это все детали о семье Липницкой и Тарасенко. О свадьбе пара не сообщала, однако на пальце олимпийской чемпионки все же появилось обручальное кольцо. Скорее всего, торжественное событие состоялось втайне от всех.

Осенью 2022 года Тарасенко был мобилизован в Вооруженные силы РФ. Ко дню рождения их с Юлией дочери летом 2023 Влад получил возможность увидеть своих близких — вернулся домой на время отпуска. В настоящее время фигурист находится в зоне СВО. Липницкая же воспитывает дочь в одиночку и активно работает тренером.

Социальные сети Юлии Липницкой

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