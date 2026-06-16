Журова: «Валиева может сама отказаться от звания ЗМС и завоевать его вновь»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что фигуристка Камила Валиева по праву получила звание заслуженного мастера спорта России.

Однако, по мнению Журовой, в сложившихся обстоятельствах спортсменке стоило бы отказаться от этого звания самой и завоевать его вновь.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. Для меня, например, было бы это более почетно», — цитирует Журову РИА Новости.

С января 2024 года по декабрь 2025-го Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После завершения срока отстранения она возобновила карьеру и занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. 20-летняя фигуристка была включена в резервный состав сборной России и значится в списке как заслуженный мастер спорта РФ.