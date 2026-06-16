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Журова: «Валиева может сама отказаться от звания ЗМС и завоевать его вновь»

Алина Савинова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что фигуристка Камила Валиева по праву получила звание заслуженного мастера спорта России.

Однако, по мнению Журовой, в сложившихся обстоятельствах спортсменке стоило бы отказаться от этого звания самой и завоевать его вновь.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. Для меня, например, было бы это более почетно», — цитирует Журову РИА Новости.

С января 2024 года по декабрь 2025-го Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После завершения срока отстранения она возобновила карьеру и занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. 20-летняя фигуристка была включена в резервный состав сборной России и значится в списке как заслуженный мастер спорта РФ.

Источник: РИА Новости
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Камила Валиева
Фигурное катание
Светлана Журова
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