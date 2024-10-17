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«Врачи запретили выходить на лед». Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем

Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Егор Сергеев
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Она пьет огромное количество таблеток.

Фигуристка Евгения Медведева на своем YouTube-шоу «БеС Комментариев» призналась, что врачи нашли у нее серьезные проблемы с сердцем. По этой причине она не может выходить на лед.

Что сказала Медведева

Спортсменка заявила, что у нее уже в ноябре запланировано ледовое шоу, но медики запретили ей выступать. Евгении нужно будет ложиться под наркоз, чтобы избавиться от мешающих ей экстрасистол.

«Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток (надо пить), я сейчас лечусь. Мне запретили выходить на лед с экстрасистолами, хотя мне уже пора приходить в форму. Но на лед я не выхожу, потому что мне надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве. Что-то отзывается, что-то не дает покоя. Я знаю, что все нормально, что мне ничего не угрожает. Это хорошие новости. Но это в панику вгоняет ого-го как», — отметила Медведева.

Шоу, приуроченное к 25-летию фигуристки, пройдет в ледовом дворце «ЦСКА Арена» в Москве 15 ноября.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новая ведущая «Ледникового периода»

Евгения Медведева — обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Пхенчхане. Она заняла второе место как в одиночном турнире, так и в командных соревнованиях. Золото в женском одиночном катании завоевала Алина Загитова, опередившая Медведеву всего на один балл.

Помимо олимпийских наград фигуристка имеет в своем активе по две золотые медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выходила на лед в декабре 2019 года. Весной 2023-го Медведева объявила о завершении спортивной карьеры.

Евгения Медведева и&nbsp;Алина Загитова. «Соперницами нас считаете вы». Медведева возмущена вопросами журналистов про Загитову

Евгения дважды принимала участие в шоу «Ледниковый период». В новом сезоне программы она неожиданно для многих заняла место ведущей, сменив в этой роли Загитову. Однако сама Медведева не видит в этом решении ничего необычного.

«Я уже была ведущей «Ледникового периода» в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат «Ледниковый период. Дети». Сразу после Олимпиады в Корее мне предложили вести этот проект, и я согласилась. Как участница я уже не раз выступала в проекте и занимала призовые места. Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала», — цитирует спортсменку Voice.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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