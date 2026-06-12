Медведева — о состоянии после операции: «Я уже дома. Сижу, охлаждаю ножки ледиком»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем состоянии после операции на обеих стопах.

«Все, я уже дома, если вдруг кто переживал. Сижу, охлаждаю ножки ледиком. Все у меня перемотанное, все замотанное. Ботинки мои теперь лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде здесь, но зато уже дома. Дома уже как-то попроще, полегче. Так что восстанавливаемся. Всем доброй ночи», — написала Медведева в своих соцсетях.

26-летняя фигуристка встречается с 25-летним танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Свадьба пары запланирована на 29 июня.

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