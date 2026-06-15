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15 июня, 19:55

Колосков о приглашении России на детский турнир ФИФА в США: «Это будет хорошим жестом в сторону РФС»

Александр Абустин
корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании ФИФА пригласить сборную России на детский турнир для футболистов до 15 лет в Майами (США).

«Инициатива хорошая. Если это случится, то это будет хорошим жестом в сторону РФС. Вопрос только в том, где взять команду? У нас первая сборная команда только с 16 лет. Но это не проблема, соберем», — сказал Колосков «СЭ».

По The Athletic, соревнования планируется провести в сентябре. Участие в турнире будет доступно для всех 211 ассоциаций, входящих в ФИФА.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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Вячеслав Колосков
ФИФА
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