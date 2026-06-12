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12 июня, 14:04

Губерниев — об избрании Кибалко на пост вице-президента ISU: «Масштабного возвращения все равно не будет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об избрании Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на срок с 2026 по 2030 год.

«Это неплохой знак. Александр — выдающийся спортсмен. Будем надеяться, что это практический шаг. Это хорошо, что в какой-то зимней федерации вице-президентом становится наш представитель. Конечно, это должно помочь нам в плане возвращения на международную арену. Единичные допуски спортсменов по-прежнему возможны, но масштабной истории все равно не будет, даже несмотря на наличие Кибалко», — сказал Губерниев «СЭ».

Выборы проходили в рамках конгресса ISU в испанском Тенерифе. Российский кандидат набрал 85 голосов, опередив представителя Болгарии Стойчо Стойчева, который получил 30 голосов.

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Фигурное катание
Сборная России по конькобежному спорту
Дмитрий Губерниев
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