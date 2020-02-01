Козловский об условиях в Граце на ЧЕ: «В раздевалках было холодно, многие ребята простыли»

Дмитрий Козловский в паре с Александрой Бойковой, выигравший чемпионат Европы в парном катании, рассказал о неприятных организационных нюансах турнира.

— На таком идеальном льду, как в Граце, я никогда не катался, — сказал Козловский в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Но в раздевалках было холодно, из-за чего многие фигуристы простыли, мы шли считай раздетые на пресс-конференцию по улице.

Бойкова и Козловский также примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.