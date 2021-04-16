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Тарасова назвала прекрасным третье место Коляды в произвольной программе на командном ЧМ

14:11
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе у мужчин на командном чемпионате мира в Японии.

«Наши мальчики хорошо катались! Да и все хорошо катались. Жаль, что Коляда сдал самый хвостик, когда уже все было сделано. Это не к тому, что была бы другая оценка... Просто для собственного удовлетворения. Для нашего счастливого глаза. Третье место — это прекрасно. На сегодняшний день это прекрасное место», — сказала Тарасова «СЭ».

Коляда занял третье место, набрав 180,72 балла. Семененко стал пятым с 166,33 балла.

(Данил Алешин)

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