Тарасова назвала прекрасным третье место Коляды в произвольной программе на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе у мужчин на командном чемпионате мира в Японии.

«Наши мальчики хорошо катались! Да и все хорошо катались. Жаль, что Коляда сдал самый хвостик, когда уже все было сделано. Это не к тому, что была бы другая оценка... Просто для собственного удовлетворения. Для нашего счастливого глаза. Третье место — это прекрасно. На сегодняшний день это прекрасное место», — сказала Тарасова «СЭ».

Коляда занял третье место, набрав 180,72 балла. Семененко стал пятым с 166,33 балла.

(Данил Алешин)